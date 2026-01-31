جایگاه ذخایر گاز اقلیم کوردستان در جهان
اقلیم کوردستان دهمین دارندهی ذخایر گاز طبیعی در جهان است
مؤسسهی انرژی و بررسی آماری انرژی جهان، فهرست ذخایر گاز طبیعی کشورها برای سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد. در این فهرست که ۱۵ کشور را رتبهبندی کرده، عراق در جایگاه یازدهم جهان قرار گرفته است.
در این رتبهبندی، تنها نام کشورهای مستقل عضو سازمان ملل ذکر شده و نام اقلیم کوردستان بهصورت جداگانه نیامده است. ذخایر گاز طبیعی عراق ۱۲۵ تریلیون فوت مکعب اعلام شده که ذخایر اقلیم کوردستان در آن محاسبه نشده است.
روسیه با ۱۳۲۱ تریلیون فوت مکعب در رتبهی نخست قرار دارد و کشورهای ایران، قطر، ترکمنستان و آمریکا در رتبههای بعدی جای گرفتهاند.
ذخایر گاز اعلامشده برای عراق مربوط به استانهای مرکزی و جنوبی است. اقلیم کوردستان دارای ۵ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد متر مکعب (معادل بیش از ۲۰۱ تریلیون فوت مکعب) گاز طبیعی است.
اگر اقلیم کوردستان را بهصورت مستقل در این رتبهبندی قرار دهیم، با عبور از نیجریه و قرار گرفتن پس از امارات متحدهی عربی، به دهمین دارندهی بزرگ ذخایر گاز در جهان تبدیل میشود. در صورت تجمیع این ذخایر با عراق، جایگاه این کشور از رتبهی یازدهم به ششم جهان ارتقا مییابد.
اگرچه اقلیم کوردستان دارای منابع نفتی است، اما آنچه اهمیت ژئواستراتژیک آن را در نقشهی انرژی جهان برجسته میکند، ذخایر گازی نهفته در خاک کوردستان است. اقلیم کوردستان از سال ۲۰۰۷ توجه ویژهای به این بخش داشته و اکنون علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیاز عراق را نیز تأمین میکند. برای نمونه، شرکت دانا گاز روزانه بیش از ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز در اقلیم تولید میکند و برنامه دارد این میزان را به بیش از یک میلیارد فوت مکعب افزایش دهد.
عدم تصویب قانون نفت و گاز در عراق، همچنان یکی از موانع اصلی توسعهی سریعتر این صنعت و از مشکلات حلنشدهی میان اربیل و بغداد باقی مانده است.