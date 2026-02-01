استقبال شورای میهنی کورد در سوریه از توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک
انکس این توافق را فرصتی برای آغاز گفتوگوهای ملی و تأمین حقوق مشروع کوردها دانست.
شورای میهنی کورد در سوریه (ENKS) با صدور بیانیهای رسمی، موضع خود را در قبال توافقنامهی امضا شده میان حکومت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴ ) اعلام کرد.
این شورا توافق مذکور را گامی مهم و نیازمند رویکردی مسئولانه توصیف کرده است. در بیانیهی مذکور آمده است: «امیدواریم این توافق با هدف پایان دادن به رنجها و تنشهای کشور و تسهیل بازگشت آوارگان به زادگاهشان، به صورت جدی و پایدار اجرا شود.»
شورای میهنی کورد، این توافق را در کنار فرمان ریاستی شماره ۱۳، فرصت و دریچهای برای آغاز یک گفتوگوی ملی واقعی میان حکومت و نمایندگان ملت کورد میداند. اهداف اصلی این گفتوگوها شامل «تأمین حقوق ملی و مشروع ملت کورد»، «جبران تمامی ستمهای تاریخی روا داشته شده علیه کوردها» و «تثبیت این حقوق در قانون اساسی آیندهی کشور» عنوان شده است.
در پایان بیانیه تأکید شده است که کلید حفظ منافع عالی میهن، در گرو تأمین حقوق تمامی مؤلفههای سوریه است و این امر تنها از طریق «مشارکت واقعی، عدالت و برابری» محقق خواهد شد. تنها بر اساس این اصول میتوان امنیت، ثبات پایدار و زندگی شرافتمندانه را برای همهی شهروندان سوریه بدون هیچگونه تبعیضی تضمین کرد.