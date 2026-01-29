2026-01-29 11:02

اربیل (کوردستان۲۴) – شرکت نفتی روسیه، لوک‌اویل، که به دلیل جنگ اوکراین توسط واشنگتن تحریم شده است، امروز پنجشنبه ۲۹ ژانویه اعلام کرد که دارایی‌های خارجی خود را به گروه کارلایل، شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی خواهد فروخت.

در پایان اکتبر ۲۰۲۵، ایالات متحده برای اعمال فشار بر امور مالی دولت روسیه، دو تولیدکننده بزرگ نفت مسکو، لوک‌اویل و روسنفت، را به فهرست سیاه نهادهای تحریم‌شده خود اضافه کرد.

شرکت‌هایی که با این غول‌های روسی همکاری می‌کنند، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند که دسترسی آنها به بانک‌ها، بازرگانان، شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه‌های آمریکایی - که ستون فقرات بازار کالاها هستند - را سلب می‌کند.

لوک‌اویل، دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه، بدون افشای ارزش این قرارداد، اعلام کرد:«به اطلاع می‌رساند که با شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی کارلایل در مورد فروش LUKOIL International GmbH توافق‌نامه‌ای امضا کرده است.»

لوک‌اویل اعلام کرد که این قرارداد شامل دارایی‌های موجود در قزاقستان نمی‌شود و همچنان نیاز به تایید خزانه‌داری ایالات متحده دارد و افزود که هنوز در حال مذاکره با سایر سرمایه‌گذاران است.

ایالات متحده در ابتدا به این شرکت یک ماه فرصت داده بود تا دارایی‌های خود را بفروشد، اما با طولانی شدن مذاکرات، به تدریج این مهلت را تمدید کرد.

طبق اعلام بورس مسکو، سهام لوک اویل با انتشار این خبر 3.5 درصد افزایش یافت.

دارایی‌های خارجی گسترده این شرکت شامل سهام در میادین نفتی و پالایشگاه‌های سراسر جهان از جمله در عراق، آذربایجان، مصر، امارات متحده عربی، نیجریه و مکزیک است.

اقتصاد روسیه به دلیل بار مالی حمله تقریبا چهار ساله به اوکراین و تحریم‌های غربی متعاقب آن که تورم را افزایش داده و بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته، دچار رکود شده است.

در سال 2025، درآمدهای نفت و گاز مسکو - که تقریبا یک چهارم درآمد بودجه دولت را تامین می‌کند و به تامین مالی حمله آن به اوکراین کمک می‌کند - به پایین‌ترین حد خود در پنج سال گذشته رسید.

ای‌اف‌پی/ب.ن