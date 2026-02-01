بررسی روند اجرای توافق دمشق و نیروهای سوریهی دموکراتیک توسط پرزیدنت بارزانی و مظلوم عبدی
تأکید طرفین بر حلوفصل مشکلات از طریق گفتوگو و استقرار صلح و ثبات در سوریه
دفتر بارزانی اعلام کرد که روز یکشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴)، تماسی تلفنی میان پرزیدنت مسعود بارزانی و مظلوم عبدی، فرماندهی نیروهای سوریهی دموکراتیک، انجام شد.
بر اساس بیانیهی صادرشده، در این گفتوجوی تلفنی، آخرین تحولات سوریه و مراحل اجراییشدن توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریهی دموکراتیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این تماس، بر لزوم حلوفصل مشکلات و چالشها از طریق گفتوگو و تلاش برای برقراری صلح و ثبات پایدار در سوریه تأکید گردید.