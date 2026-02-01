نورالدین عیسی: دولت سوریه انتصاب بنده را به عنوان استاندار حسکه تایید کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – نورالدین عیسی احمد، اعلام کرد که در دو روز آینده برای تکمیل مراحل قانونی مربوط به تائید وی به عنوان استاندار حسکه، به دمشق میرود.
امروز یکشنبه ۱ فوریه، نورالدین عیسی احمد، به کوردستان۲۴ گفت: دولت سوریه، انتصاب بنده را به عنوان استاندار حسکه تایید کرده است و در دو روز آینده برای تکمیل مراحل قانونی، به دمشق میروم.
وی افزود که برای خدمت به شهر حسکه آمادگی کامل دارد و تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا شهر پیشرفت کند.
بر پایه گزارشهای رسیده به کوردستان۲۴، قرار است فردا دوشنبه در چارچوب اجرای توافق فراگیر بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، نیروهای نظامی دولت سوریه در اطراف قامشلو، مستقر شوند.
در مرحله اول توافق، یک لشکر جدید متشکل از ۳ تیپ و ۱۶ هزار نفر برای نیروهای سوریه دموکراتیک تشکیل میشود. روند ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه هم در مدت یک ماه انجام میشود.
جمعه ۳۰ ژانویه، مرکز رسانهای نیروهای سوریه دموکراتیک، متن توافق فراگیر با دولت سوریه را منتشر کرد که در آن پایان دادن به جنگ و روند اتحاد کامل نیروهای نظامی و نهادهای اداری در شمال و شرق سوریه، اعلام شد.
نورالدین عیسی، معروف به ابوعمر خانیکا/ مهندس نورالدین ابوعمر، در محله خانیکا در شهر قامشلو در استان حسکه به دنیا آمده است و یک شخصیت سیاسی و اداری کورد است. او در شرق سوریه صاحب نفوذ است و نقش چشمگیری در میانجیگری و برقراری صلح اجتماعی و روابط بین جوامع کورد و عرب داشته است.
همچنین در یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ) مدیر بخش روابط با قبایل عرب و جوامع منطقه بوده و نقش تاثیرگذاری در کاهش تنش و رفع اختلافات داشته است.
نورالدین عیسی، در دورهای رئیس بخش امنیت زندان علایه بوده است. قبل از سال ۲۰۱۱ نیز به خاطر مواضع سیاسیاش و مشارکت در تظاهرات علیه دولت، از سمتاش برکنار شده است.
