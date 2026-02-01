هشدار نسبت به انحلال پارلمان عراق در صورت تداوم بنبست سیاسی
ریاست پارلمان در نشستی با سران فراکسیونها بر لزوم تسریع در انتخاب رئیسجمهور تأکید کرد.
محمود فالح سید، نمایندهی ائتلاف «خدمت» در پارلمان عراق، روز یکشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴ )، هشدار داد که اگر در نشست سومِ ویژهی انتخاب رئیسجمهور، حد نصاب قانونی (نیساب) حاصل نشود، وی به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان خواستار انحلال پارلمان خواهند شد.
این نماینده در گفتوگو با رسانههای عراقی اظهار داشت: «با توجه به اینکه ۲۹ ژانویه آخرین مهلت قانونی برای انتخاب رئیسجمهور بود و این مهلت بدون نتیجه پایان یافت، ما عملاً وارد خلأ قانون اساسی شدهایم و مواعد قانونی نقض شده است.» وی همچنین اشاره کرد که نشست مقرر برای امروز به دلیل حضور تنها ۷۵ نماینده و عدم تکمیل حد نصاب قانونی، برگزار نشد.
همزمان در روز یکشنبه، ریاست پارلمان عراق نشستی گسترده و مهم را با حضور تمامی جریانها و فراکسیونهای پارلمانی برگزار کرد. محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای عملی برای تعیین تکلیف پست ریاستجمهوری و تعیین مهلت نهایی برای برگزاری رأیگیری بود.
بر اساس بیانیهی واحد اطلاعرسانی پارلمان، رئیس پارلمان در این نشست بر اهمیت تسریع در روند قانونی تأکید کرد و گفت: «ضروری است تمامی جریانها به جدولهای زمانی تعیینشده در قانون اساسی پایبند باشند تا پروسهی سیاسی بدون تأخیر و مانع پیش برود.»
در این نشست همچنین تصریح شد که توافق میان نیروهای سیاسی بر سر زمان رأیگیری، تنها گامی برای پر کردن یک پست عالی نیست، بلکه زمینهسازی بنیادین برای تکمیل سایر استحقاقات قانونی و تثبیت ثبات سیاسی و اداری در کشور محسوب میشود. انتظار میرود پس از این نشست، جریانهای سیاسی برای تعیین زمانی نزدیک جهت برگزاری جلسهی انتخاب رئیسجمهور و خروج از انسداد سیاسی به توافق برسند.