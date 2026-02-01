تعویق نشست پارلمان عراق به هفتهی آینده؛ فرصتدهی به رایزنیهای سیاسی
شاخوان عبدالله از توافق برای اعطای مهلت چند روزه به چارچوب هماهنگی جهت مذاکره با اقلیم کوردستان خبر داد
شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، اعلام کرد که نشست پارلمان به ابتدای هفتهی آینده موکول شده و توافق بر این است که فرصت بیشتری برای گفتوگوهای سیاسی فراهم شود.
وی در گفتوگو با «کوردستان ۲۴» اظهار داشت: «علت تعویق نشست پارلمان، عدم تکمیل حد نصاب قانونی بود. این موضوع تنها به کوردها مرتبط نبود، چرا که اگر ارادهای وجود داشت، میتوانستند حد نصاب را تکمیل کنند.» وی افزود که مشکلات به صورت کلی وجود دارد و حتی در مورد تعیین نخستوزیر نیز چالشهایی باقی است.
شاخوان عبدالله تصریح کرد: «در نشست سران فراکسیونها با رئیس پارلمان، توافق شد که چند روز دیگر فرصت داده شود تا هیئت چارچوب هماهنگی که قرار است به اقلیم کوردستان سفر کند، بازگردد و دیدگاههای آنان نیز اخذ شود.» به گفتهی وی، جلسهی بعدی پارلمان در پایان همین هفته یا ابتدای هفتهی آینده برگزار خواهد شد.
پارلمان عراق امروز یکشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴ )، هفتمین نشست از فصل قانونگذاری خود را آغاز کرد. دستور کار این جلسه شامل دو محور اصلی بود:
۱. ادای سوگند قانونی توسط تعدادی از نمایندگان جدید یا جایگزین.
۲. تعیین تکلیف پست ریاستجمهوری که مهمترین بخش برنامه بود، اما به دلیل عدم حد نصاب قانونی، این نشست بدون نتیجه پایان یافت و به زمان دیگری موکول شد.