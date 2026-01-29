وزارت کشور عراق میگوید در رابطه با جرایم مالی هشت باند را منهدم کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت کشور عراق اعلام کرد که ۹۴۱ نفر را به اتهام دست داشتن در جرایم مالی و قاچاق دلار دستگیر کردهاند.
افراد دستگیر شده، تحت تعقیب بوده و عضو باندهایی بودهاند که برای سودجویی دست به ایجاد نوسانات کاذب در بازار ارز زدهاند.
وزارت کشور عراق، اعلام کرد که در این رابطه هشت باند را شناسایی و منهدم کردهاند.
برخی از افراد هم در رابطه با تخلف در معامله با ارز دیجیتالی دستگیر شدهاند که تعداد آنها ۳۱ نفر اعلام شده است.
اگرچه در عراق پولشویی و معامله با ارزهای دیجیتالی ممنوع اعلام شده است، اما برخی افراد از طریق معاملات غیرقانونی موجب ناپایداری در بازار ارز میشوند.
ب.ن