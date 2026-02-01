سفر قریبالوقوع هیئت چارچوب هماهنگی به اربیل برای دیدار با پرزیدنت بارزانی
وزیر امور خارجهی عراق ضمن اعلام تداوم رایزنیها، از رقابت ۱۸ نامزد برای تصدی پست ریاستجمهوری خبر داد.
فواد حسین، وزیر امور خارجهی عراق، روز یکشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتوگو با شبکهی «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که هنوز توافق نهایی بر سر پست ریاستجمهوری صورت نگرفته است. وی در ادامه افزود که هیئتی از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان، فردا برای دیدار و گفتوگو با پرزیدنت بارزانی عازم اقلیم کوردستان خواهد شد.
بر اساس توافق سیاسی که عراق نوین پس از سال ۲۰۰۳ بر پایهی آن بنا شده است، پست ریاستجمهوری سهم کوردها میباشد. در همین راستا، جریانهای کوردستانی شامل پارت دموکرات کوردستان، اتحادیهی میهنی و اتحاد اسلامی، نامزدهای خود را برای تصدی این مقام معرفی کردهاند.
اگرچه در ابتدا ۸۱ نفر رزومهی خود را برای نامزدی ریاستجمهوری ارائه کرده بودند، ریاست پارلمان عراق در روز جمعه، ۲۳ ژانویه (۳ بهمن)، فهرست نهایی شامل ۱۹ نامزد تأیید صلاحیت شده را منتشر کرد. با این حال، پس از انصراف نوزاد هادی، یکی از دو نامزد پارت دموکرات کوردستان، اکنون ۱۸ نامزد در گردونهی رقابت باقی ماندهاند.
فهرست ۱۸ نامزد نهایی پست ریاستجمهوری عراق به شرح زیر است:
۱. د. عبدالله محمدعلی علیاوایی
۲. فواد محمدحسین بکی
۳. نزار محمدسعید محمد
۴. شوان حویز فریق نامق
۵. احمد عبدالله توفیق احمد
۶. حسین طها حسن محمد سنجاری
۷. نجمالدین عبدالکریم حمهکریم نصرالله
۸. آسو فریدون علی
۹. سامان علی اسماعیل شالی
۱۰. صباح صالح سعید
۱۱. اقبال عبدالله امین هلیوی
۱۲. سردار عبدالله محمود
۱۳. مثنی امین نادر
۱۴. خالد صدیق عزیز محمد
۱۵. آزاد مجید حسن
۱۶. رافع عبدالله حمید موسی
۱۷. سالم حواس علی ساعدی
۱۸. لطیف محمدجمال رشید