امحای بیش از ۱۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در اربیل

بیش از ۱٫۷ تُن مواد مخدر در اقلیم کوردستان نابود شده است

5 ساعت پیش

کمیته‌ی امحای مواد مخدر در اربیل بیش از ۱۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را معدوم کرد؛ از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱٫۷ تُن مواد مخدر در اقلیم کوردستان نابود شده است.

کمیته‌ی ویژه‌ی امحای مواد مخدر در اربیل، بیش از ۱۲۰ کیلوگرم انواع مواد و قرص‌های مخدر را معدوم کرد. این خبر را ارکان بیبانی، سخنگوی ادارهٔ کل مبارزه با مواد مخدر، روز دوشنبه ۰۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶ (۱۲ دی ۱۴۰۴) اعلام کرد.

به گفته‌ی وی، در این مرحله ۱۲۰ کیلوگرم و ۴۶۴ گرم انواع مواد مخدر از جمله کریستال، هروئین، تریاک، حشیش، ماریجوانا و گراس به همراه اقلام پوشاک و اشیایی که به مواد مخدر آغشته شده بودند، امحا شد. همچنین ۳۸ سیگار حاوی مواد مخدر، ۸ سرنگ، ۲۲ نوشیدنی مخدر و ۸۹۸ ابزار مصرف مواد توسط کمیته سوزانده شد.

آمار پرونده‌ها و اقدامات قضایی

ارکان بیبانی اعلام کرد که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ۲٬۱۱۳ پرونده مرتبط با مواد مخدر را به دادگاه‌های ویژه ارجاع داده و این پرونده‌ها مختومه شده‌اند.

وی افزود کمیته‌ای که بر اساس مادهٔ ۴۰ قانون شمارهٔ ۱ سال ۲۰۲۰ (قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد روان‌گردان) تشکیل شده، از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۱٬۷۴۷ کیلوگرم و ۵۰۰ گرم مواد مخدر، ۱۴۷ هزار نوار قرص مخدر، ۱٬۹۵۹ عدد قرص روان‌گردان، ۶٬۶۳۳ سرنگ و نوشیدنی مخدر و ۲٬۸۶۶ ابزار مصرف مواد را در چند مرحله امحا کرده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی ادارهٔ کل مبارزه با مواد مخدر اقلیم کوردستان در ۳۱ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، در محدودهٔ استان اربیل طی سال گذشته ۱٬۵۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از انواع کریستال و قرص کپتاگون کشف و سوزانده شده است.

همچنین کمیتهٔ انبارداری و امحای مواد مخدر اعلام کرد ۱٬۳۵۶ کیلوگرم و ۷۵۸ گرم مواد مخدر مرتبط با ۱٬۲۹۷ پروندهٔ قضایی مختومه نابود شده و ۶۰۱ متهم پس از پایان دوران محکومیت قانونی خود آزاد شده‌اند.