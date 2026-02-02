تأکید مسرور بارزانی بر گسترش روابط اقلیم کوردستان و آلمان

نخست‌وزیر در اربیل با نایب‌رئیس پارلمان ایالت نوردراین-وستفالن آلمان دیدار کرد

9 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در دیدار با نایب‌رئیس پارلمان ایالت نوردراین-وستفالن آلمان، بر اهمیت ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) از بریوان آیماز، نایب‌رئیس پارلمان ایالت نوردراین-وستفالن آلمان استقبال کرد. بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، طرفین در این دیدار بر لزوم توسعه و تعمیق روابط میان اقلیم کوردستان و آلمان در زمینه‌های گوناگون تأکید ورزیدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است که نایب‌رئیس پارلمان ایالت نوردراین-وستفالن، نقش فعال و مؤثر اقلیم کوردستان را در حفظ امنیت و آرامش منطقه ستود. وی به‌ویژه از تلاش‌های اربیل در راستای کاهش تنش‌ها و درگیری‌های اخیر در سوریه و دفاع از حقوق مردم کورد و سایر مؤلفه‌های قومی و مذهبی آن کشور قدردانی کرد.