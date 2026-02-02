رایزنی پرزیدنت بارزانی و مثنی سامرایی پیرامون تشکیل دولت جدید عراق

اوضاع سیاسی عراق و شرایط کلی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت

8 ساعت پیش

در دیدار رهبر ائتلاف عزم با پرزیدنت مسعود بارزانی، آخرین تحولات سیاسی عراق، چالش‌های منطقه و گام‌های نهایی برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت فدرال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پرزیدنت مسعود بارزانی روز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) در صلاح‌الدین (پیرمام)، پذیرای مثنی سامرایی، رئیس ائتلاف عزم بود. طبق بیانیه‌ی دفتر بارزانی، در این نشست اوضاع سیاسی عراق و شرایط کلی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.

محور اصلی این گفت‌وگوها، بررسی آخرین اقدامات و مذاکرات صورت‌گرفته در فرآیند سیاسی عراق با هدف دستیابی به توافق برای تشکیل دولت جدید این کشور بود.