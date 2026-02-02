مسرور بارزانی و عرفان صدیق بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشات سوریه و احقاق حقوق تمامی مؤلفه‌های آن تأکید کردند

8 ساعت پیش

مسرور بارزانی و عرفان صدیق ضمن بررسی سناریوهای انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت فدرال عراق، بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشات سوریه و احقاق حقوق تمامی مؤلفه‌های آن تأکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) با عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق دیدار کرد. بنا بر اعلام دولت اقلیم کوردستان، در این نشست وضعیت عمومی عراق و رایزنی‌های جاری جهت انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل کابینه‌ی جدید دولت فدرال مورد بحث قرار گرفت.

بخش دیگری از این دیدار به تبادل نظر در خصوص آخرین تغییرات و رویدادهای منطقه، به‌ویژه اوضاع سوریه اختصاص داشت. طرفین بر ضرورت حل‌وفصل مشکلات از طریق راهکارهای مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو تأکید کرده و خواستار حفظ و رعایت حقوق مردم کورد و تمامی اقلیت‌ها و مؤلفه‌های جامعه‌ی سوریه شدند.