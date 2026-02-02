ورود نیروهای وزارت امور داخلی سوریه به کوبانی در چارچوب توافق با "هسد"
در پی توافق میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق، نیروهای وزارت امور داخلی سوریه بدون درگیری وارد شهر کوبانی در روژاوای کوردستان شدند
در چارچوب توافق میان نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و دولت دمشق، ظهر امروز دوشنبه ۰۲ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) نیروهای وابسته به وزارت امور داخلی سوریه وارد شهر کوبانی در روژاوای کوردستان شدند.
انور عبداللطیف، خبرنگار کوردستان۲۴ در کوبانی، اعلام کرد این نیروها متشکل از ۱۰۰ نفر و ۲۰ خودروی نظامی بوده و بدون هیچگونه درگیری مسلحانه با نیروهای هسد وارد شهر شدهاند.
به گفتهی این خبرنگار، روند ارسال کمکهای بشردوستانه به ساکنان شهر کوبانی و مناطق اطراف آن همچنان ادامه دارد. وی افزود وضعیت امنیتی شهر در حال حاضر آرام است و از زمان اعلام توافق دوجانبه، تنشها و ناآرامیهای اطراف کوبانی پایان یافته است.
این توافق روز جمعه ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) از سوی مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، بهطور رسمی تشریح شد. وی هدف از این توافق را حفاظت از مردم و جلوگیری از کشتار جمعی عنوان کرد. مهمترین مفاد توافق به شرح زیر است:
- نیروهای نظامی: نیروهای هسد بهعنوان بخشی از وزارت دفاع سوریه فعالیت خواهند کرد، اما بهصورت یگانها و تیپهای محلی در مناطق خود باقی میمانند.
- پروندهی امنیتی: نیروهای آسایش در ساختار وزارت امور داخلی سوریه ادغام شده و مسئولیت امنیت داخلی شهرها را بر عهده خواهند داشت؛ ارتش سوریه وارد هیچیک از شهرها و روستاهای کوردستانی نخواهد شد.
- اداره و زبان: آموزش به زبان کوردی در مدارس و دانشگاهها بهصورت رسمی به رسمیت شناخته میشود. کارکنان ادارهٔ خودگردان بهعنوان کارمندان دولت شناخته شده و ادارهی مناطق در اختیار ساکنان محلی باقی میماند.
- وضعیت کوبانی: محاصرهٔ شهر کوبانی لغو شده و نیروهای نظامی از داخل شهر به حومه منتقل میشوند.
- تضمینهای بینالمللی: ایالات متحدهٔ آمریکا و فرانسه در جریان جزئیات توافق قرار دارند و نقش تضمینکنندهٔ سیاسی را ایفا میکنند.
مظلوم عبدی تأکید کرد اگرچه این توافق پاسخگوی همهٔ مطالبات نیست، اما در مقطع کنونی بهترین گزینه برای حفظ دستاوردها به شمار میرود.