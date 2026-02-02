سفر هیئت عالیرتبهی"انکس" دمشق همزمان با ورود نیروهای سوری به حسکه
هیئت شورای میهنی کوردهای سوریه به دعوت رسمی وزارت خارجهی سوریه وارد دمشق شد
به گزارش کوردستان۲۴، هیئت عالیرتبهی شورای میهنی کوردهای سوریه (ENKS) به ریاست محمد اسماعیل، مسئول این شورا امروز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴)، وارد دمشق شد.
این سفر بنا به دعوت رسمی وزارت خارجهی سوریه و با هدف دیدار با مقامات ارشد حکومتی و انجام گفتگوهای سیاسی صورت گرفته است.
اهداف سفر و تأکید بر راهکارهای سیاسی
سلیمان اوسو، عضو هیئت رئیسهی ENKS، پیشتر در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرده بود که دفتر وزیر خارجهی سوریه با آنها تماس گرفته و خواستار برگزاری نشست با رهبری این شورا شده است. وی تأکید کرد که ENKS این دعوت را با هدف بیان دیدگاههای سیاسی خود و طرح مطالبات مردم کورد پذیرفته است.
اوسو با اشاره به پایبندی این شورا به مصوبات کنفرانس ۲۶ آوریل ۲۰۲۵ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)، اظهار داشت: «ما همواره بر وحدت صفوف کوردها و تشکیل هیئت مشترک تأکید داریم. هدف فوری ما در این مرحله، حفاظت از مناطق کوردستانی در برابر جنگ و درگیری است.»
این مقام ارشد ENKS افزود که آنها به دنبال برگزاری یک نشست سیاسی فراگیر میان هیئت مشترک کوردی و حکومت سوریه هستند تا راهکاری برای حل مسئلهی کورد و پایان دادن به بحران سوریه یافت شود.
تحولات میدانی در حسکه
همزمان با این تحرکات دیپلماتیک، گزارشهای میدانی از ورود یک یگان امنیتی وابسته به حکومت سوریه به شهر حسکه حکایت دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی، این نیروها شامل ۱۵ خودروی نظامی هستند که با همراهی نیروهای ائتلاف بینالمللی وارد این شهر شدهاند.
این تحولات همزمان سیاسی و نظامی میتواند نشاندهندهی آغاز مرحلهی جدیدی از تعاملات میان جریانات سیاسی کورد و حکومت مرکزی سوریه با نظارت طرفهای بینالمللی باشد.