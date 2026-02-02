بنیاد خیریه بارزانی گزارش جدید فعالیتهایش در غرب کوردستان را منتشر کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی در گزارش شماره ۹ خود، آمار فعالیتهای بشردوستانهاش در غرب کوردستان را منتشر کرد.
بر پایه دادهها تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز ۱ فوریه، این بنیاد ۳۱۴ کامیون باری حامل کمکهای بشردوستانه به مناطق مختلف غرب کوردستان فرستاده است و به مدارس و مساجدی که آوارگان را در خود جای دادهاند، کمکرسانی کرده است.
تامین خوراک و سوخت برای آسیبدیدگان
در چارچوب تلاشها برای تامین نیازهای اولیه، تیمهای بنیاد خیریه بارزانی ۵۱ هزار و ۱۴۱ وعده غذایی گرم را در ۲۴۱ مدرسه و ۱۵ مسجد، بین آوارگان توزیع کردهاند.
همچنین ۳۲۵ هزار و ۵۸۲ لیتر سوخت (نفت) برای ۸ هزار و ۹۰۸ خانواده تامین شده است که در ۲۳۴ مدرسه و ۱۲ مسجد اسکان داده شدهاند.
علاوه بر این ۸ هزار و ۸۹۹ خانواده دیگر از کمکهای مختلف همچون نیازهای خانگی و زمستانی برخوردار شدهاند.
کمکهای بهداشتی
تیمهای پزشکی بنیاد در ۶۵ مدرسه خدمات بهداشتی ارایه کردهاند و تاکنون برای ۴ هزار و ۸۵۴ نفر آزمایش پزشکی لازم انجام شده است. در این روند ۶۳۰ کارمند و کارگر بنیاد در شهرهای (قامشلو، دیرک، حسکه، گرکیلگی، تربهسپی، عامودا و درباسیه) فعالیت میدانی داشتهاند.
بنیاد خیریه بارزانی به عنوان یک نهاد بشردوستانه، در شرایط بحرانی به خصوص به کمک آسیبدیدگان و آوارگان بخشهای مختلف کوردستان شتافته و با آغاز موج آوارگی در غرب کوردستان، تیمهای امدادرسانی خود را به مناطق مختلف غرب کوردستان روانه کرده است.
