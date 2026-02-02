دیدار پرزیدنت بارزانی با چارچوب هماهنگی شیعه عراق

پرزیدنت بارزانی و هیئتی از چارچوب هماهنگی شیعه عراق دربارهٔ انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید عراق گفت‌وگو کردند

6 ساعت پیش

هیئتی بلندپایه از چارچوب هماهنگی شیعه عراق به ریاست محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق و رئیس ائتلاف «بازسازی و توسعه»، امروز دوشنبه ۰۲ فوریهٔ ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) در پیرمام با پرزیدنت بارزانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دفتر محمد شیاع سودانی، در این دیدار که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز حضور داشتند، روندهای مرتبط با تشکیل دولت جدید عراق و انتخاب رئیس‌جمهور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است: «در این دیدار، تحولات کنونی منطقه، وضعیت سوریه و اهمیت یکپارچه‌سازی گفتمان ملی سیاسی عراق در برابر این تغییرات و رویدادها بررسی شد؛ به‌گونه‌ای که جایگاه و منافع عالی عراق تقویت شود.»