شرکت نفت سوریه نخستین یادداشت تفاهم اکتشاف گاز در دریا را با شرکت‌های آمریکایی و قطری امضاء کرد

1 ساعت پیش

فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه، امضای یادداشت تفاهم میان دمشق و شرکت‌های بزرگ انرژی را نقطه‌ی عطفی تاریخی برای بازگشت امید و شکوفایی اقتصادی توصیف کرد.

تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در سوریه روز چهارشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۶ (۱۵ بهمن ۱۴۰۴) در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که شرکت نفت سوریه نخستین یادداشت تفاهم اکتشاف گاز در دریا را با شرکت «شِورون» آمریکا و هلدینگ «پاور اینترنشنال» قطر امضا کرده است.

تام باراک با ابراز خرسندی و افتخار از حضور در این رویداد، امضای این سند را ایستگاهی تاریخی برای اکتشاف و جست‌وجوی گاز طبیعی در سوریه دانست.

وی در پیام خود تأکید کرد که این اقدام نمایانگر اراده‌ی قوی مردم سوریه است و نوشت: «روحیه‌ی پولادین و شکست‌ناپذیر مردم سوریه در کنار منابع سرشار این کشور، با هم‌افزایی یکدیگر آینده‌ای سرشار از شکوفایی، جامعیت و نوسازی را رقم خواهند زد.»

امضای این یادداشت تفاهم میان سوریه و دو شرکت بزرگ آمریکایی و قطری، به‌ویژه در بخش انرژی، به‌عنوان تحولی بزرگ و راهبردی در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی منطقه ارزیابی می‌شود.