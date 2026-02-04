شورای میهنی کورد: بر تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی سوریه تأکید شد
انکس، خواستار تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی سوریه شد
هیئت رهبری شورای میهنی کورد در سوریه (انکس) در دیدار با رئیسجمهور سوریه، خواستار رفع تبعیضهای گذشته و تضمین حقوق ملی کوردها در قانون اساسی جدید شد.
بر اساس بیانیهی رسمی شورای میهنی کورد، روز سهشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴)، هیئت رئیسهی این شورا با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه دیدار کرد. این نشست یک روز پس از ملاقات این هیئت با اسعد شیبانی، وزیر خارجهی سوریه برگزار شد. محور اصلی گفتگوها، مسائل ملی، مسئلهی کوردها، اهمیت گفتگو برای حل بحرانها و راهکارهای بازسازی سوریهی جدید بود.
در بیانیهی «انکس» آمده است: «در این دیدار بر مواضع ملی خود بهعنوان یک جنبش سیاسی تأکید کردیم. شورا خواستار سوریهای دموکراتیک برای همهی شهروندان است؛ سوریهای که در آن حقوق ملی مردم کورد در چارچوب یک کشور متحد تضمین شود.»
شورای میهنی کورد صدور فرمان شماره ۱۳ را گامی مثبت ارزیابی کرد، اما خواستار تکمیل آن از طریق درج حقوق ملی کوردها در قانون اساسی شد. این شورا تأکید کرد که هویت چندملیتی و چندمذهبی کشور باید بهگونهای به رسمیت شناخته شود که عدالت و برابری میان تمام مولفهها برقرار گردد.
طبق این بیانیه، احمد شرع نیز بر ضرورت جبران ظلمهایی که در گذشته علیه کوردها روا داشته شده، تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت مشارکت کوردها در تمام سطوح بازسازی کشور، خواستار جایگزینی گفتمان گفتگو و تعامل بهجای نفرتپراکنی شد تا اعتماد متقابل شکل گرفته و دولت قانون و نهادها بنیان نهاده شود.