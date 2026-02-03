بلومبرگ: مقامات آمریکا و رئیس بانک مرکزی عراق در ترکیه دیدار کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – خبرگزاری بین‌المللی بلومبرگ، گزارش داد که هفته گذشته مقامات بلندپایه ایالات متحده آمریکا و رئیس بانک مرکزی عراق در کشور ترکیه دیدار کرده‌اند.

بر پایه گزارش در این دیدار چند پرونده مالی و بانکی حساس که به طور مستقیم به ثبات نرخ دینار و نظام مبادله ارز در عراق ارتباط دارند، بررسی شده‌اند.

همچنین نظارت دقیق بر مبادله دلار و ممانعت از هرگونه نقضی که به اقتصاد عراق و منافع خزانه‌داری آمریکا آسیب برساند، در این دیدار بررسی شده است.

دو طرف بر ضرورت تداوم اصلاحات بانکی تاکید کرده‌اند تا عراق بتواند به نحوی شفاف‌تر با بازارهای بین‌المللی تعامل کند و از قاچاق ارز جلوگیری کند.

فشارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا بر بانک مرکزی عراق، برای ایجاد محدودیت در حواله دلار به طرف‌های تحریم شده، موجب شده است که هماهنگی‌ها بین واشنگتن و بغداد وارد دوره جدیدی شود. این گونه دیدارها به عنوان تلاش‌هایی برای رسیدن به تفاهم سریع و به دور از فشارهای داخلی در عراق دیده می‌شوند، تا از سقوط ارزش دینار و تضعیف بازرگانی خارجی، جلوگیری شود.

ب.ن