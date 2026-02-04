فرماندهی مرکزی آمریکا از اجرای پنج حملهی هوایی علیه مواضع داعش در سوریه خبر داد
سنتکام: زیرساختهای داعش در سوریه با ۵۰ موشک منهدم شد
فرماندهی مرکزی آمریکا از اجرای پنج حملهی هوایی علیه مواضع داعش در سوریه خبر داد؛ عملیاتی راهبردی که با هدف پاسخ به کشتن سربازان آمریکایی و تخریب توان لجستیکی تروریستها انجام شد.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، روز چهارشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۶ (۱۵ بهمن ۱۴۰۴)، طی بیانیهای اعلام کرد که در بازهی زمانی ۲۷ ژانویه تا ۲ فوریه (۷ تا ۱۳ بهمن)، نیروهای این کشور پنج حملهی هوایی دقیق را علیه اهداف مشخص داعش در مناطق مختلف سوریه ترتیب دادهاند. بر اساس این اطلاعیه، نیروهای آمریکایی با شلیک ۵۰ موشک از طریق جنگندهها، بالگردها و پهپادها، موفق به ویرانی پایگاههای حساس این گروه شدهاند. اهداف منهدمشده شامل یک مرکز ارتباطات، یک مرکز مهم لجستیکی و چندین انبار نگهداری سلاح و مهمات بوده است.
براد کوپر، فرماندهی سنتکام، در خصوص این حملات اظهار داشت: «هدف قرار دادن این مواضع، نشانگر تداوم تمرکز و ارادهی ما برای جلوگیری از سازماندهی مجدد داعش در سوریه است.» وی با اشاره به نقش شرکای منطقهای افزود: «همکاری هماهنگ با نیروهای ائتلاف و شرکا برای اطمینان از شکست قطعی داعش، امنیت آمریکا، منطقه و جهان را تضمین میکند.»
این زنجیره حملات در چارچوب عملیات موسوم به «هوک آی استرایک» (Operation Hawk Eye Strike) صورت گرفته است؛ عملیاتی که نیروهای آمریکا و شرکایشان در واکنش به حملهی ۱۳ دسامبر سال گذشته آغاز کردند.
عملیات مذکور پاسخی مستقیم به کمین ۱۳ دسامبر عناصر داعش در منطقه تدمور است که طی آن، نیروهای آمریکا و سوریه هدف قرار گرفتند و منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم شد. آمارهای سنتکام نشان میدهد که در دو ماه گذشته، بیش از ۵۰ تن از اعضای داعش طی این عملیاتها کشته یا دستگیر شدهاند.
در یک دستاورد اطلاعاتی مهم، نیروهای سنتکام در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴) طی حملهای دقیق در شمال غربی سوریه، بلال حسن جاسم را از پای درآوردند. طبق اطلاعات منتشر شده، این سرکرده داعش ارتباط مستقیمی با گروه مسئول حمله خونین ۱۳ دسامبر داشته است.