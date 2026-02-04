ورزشکار کورد نشان معتبر ورزشکار سال را دریافت کرد

2 ساعت پیش

لینا قیس، مربی ۱۸ ساله و جوان‌ترین بانوی مربی فوتبال در نروژ، به دلیل دستاوردهای فراتر از سن خود و خدمات ارزنده به ورزش پایه، نشان معتبر ورزشکار سال را دریافت کرد.

لینا، دختر ۱۸ ساله‌ی قیس نجم‌الدین، بازیکن سابق باشگاه اربیل است که در خانواده‌ای ورزشکار در نروژ متولد شده است. این پدر و دختر که اکنون در حوزه‌ی مربیگری فعالیت می‌کنند و دارای مدرک بین‌المللی از یوفا هستند، توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای در فوتبال نروژ کسب کنند. لینا به عنوان جوان‌ترین بانوی مربی در سطح نروژ و دارنده‌ی مدرک مربیگری B اروپا، هم‌اکنون هدایت تیم بانوان باشگاه «لانگ‌هوس» نروژ را بر عهده دارد.

در مراسم سالانه‌ی اهدای جوایز به برترین ورزشکاران، لینا موفق شد جایزه‌ی بهترین جوان ورزشکار نروژی برای سال ۲۰۲۶ را از آن خود کند. او نخستین فردی است که این جایزه را در ابتدای سال دریافت می‌کند؛ چرا که طبق رویه‌ی جدید در نروژ، زمان اهدای جوایز از پایان سال به آغاز سال تغییر یافته و لینا به عنوان اولین برگزیده‌ی سال ۲۰۲۶ معرفی شده است.

آنه لیندبو، سخنگوی فدراسیون‌های ورزشی نروژ و شهردار اسلو، در آغاز مراسم اهدای جوایز ضمن ابراز شگفتی از استعداد لینا گفت: «ما سالانه با افتخار از یک ورزشکار جوان که کارهایی فراتر از سن خود انجام داده تقدیر می‌کنیم. لینا ما را شوکه کرد؛ او در ۱۳ سالگی مدرک C مربیگری را دریافت کرد و خدمات شایانی به کودکان نروژ ارائه داده است.»

لیندبو افزود: «در سال ۲۰۱۵، لینا به عنوان کوچک‌ترین دختر مربی نروژ موفق به اخذ مدرک B شد و مایه خوشحالی است که اکنون به عنوان یک جوان، می‌تواند مدرک C را به متقاضیان مربیگری اعطا کند. از این‌رو با افتخار او را به عنوان بهترین دختر نوآور و ورزشکار سال ۲۰۲۶ برگزیدیم.»

لینا قیس در هنگام دریافت جایزه با لباس کوردی روی صحنه حاضر شد و گفت: «من خوش‌شانس بودم که در کشوری امن متولد شدم و با حمایت پدر و مادری بزرگ رشد کردم. با لباس کوردی به اینجا آمدم تا بگویم آرامش و امنیتی که من دارم، حاصل رنج، خستگی و مبارزه‌ی زنان و دختران سرزمینم است.»

وی در پایان سخنانش تأکید کرد: «لطفاً مرا با این لباس بپذیرید؛ من هرگز نمی‌توانم فرهنگ و اصالت میهنم را فراموش کنم. زنده‌باد کوردستان.»