4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۴ فوریه، سفین دزه‌ای، مسئول اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، از یک هیئت بزرگ بازرگانی و اقتصادی کشور آلمان استقبال کرد و در یک کنفرانس خبری، بر توسعه روابط اقتصادی بین دو طرف تاکید کرد.

سفین دزه‌ای از سرکنسول آلمان در اربیل به خاطر زمینه‌سازی برای این دیدار قدردانی کرد. شمار قابل توجهی از شرکت‌های آلمان، به منظور تحقیق در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مبادلات بازرگانی، به اقلیم کوردستان سفر کرده‌اند.

دزه‌ای گفت:دولت اقلیم کوردستان همیشه برای یک اقتصاد متنوع تلاش کرده و از همه کشورها و شرکت‌هایی که می‌خواهند در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و فن‌آوری روز فعالیت کنند، استقبال کرده است.

وی افزود: دولت تسهیلات تمام را برای شرکت‌های خارجی فراهم کرده است.

قرار است هیئت بازرگانی آلمان، دیدارهای مهمی با مسئولان دولت و نمایندگان بخش خصوصی داشته باشد. دزه‌ای ابراز امیدواری کرد که این سفر و دیدارها برای دو طرف مفید واقع شود و موجب توسعه زیرساخت اقتصادی اقلیم کوردستان شود.

مسئول اداره روابط خارجی، نقش تاثیرگذار آلمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: آلمان همیشه از اقلیم کوردستان حمایت کرده است، به خصوص در جنگ علیه داعش و در شرایط دشوار.

او در ادامه گفت: جامعه کوردستانی در آلمان به عنوان یک پل ارتباطی مهم دیده می‌شود که توانسته است از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت‌های خود را گسترش دهد و برای دو طرف مفید واقع شود.

ب.ن