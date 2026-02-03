یک هیئت وزارت بازرگانی آلمان وارد اقلیم کوردستان شد
اربیل (کوردستان۲۴) – اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که یک هیئت وزارت بازرگانی آلمان و نمایندگان چند شرکت آلمانی، وارد اقلیم کوردستان شدند.
امروز سهشنبه ۳ فوریه، اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد: یک هیئت بزرگ وزارت بازرگانی آلمان و نمایندگان چند شرکت آلمانی وارد اقلیم کوردستان شدند و در فرودگاه بینالمللی اربیل از سوی شماری از مستشاران و مدیران و سرکنسول آلمان و یک هیئت کنسولگری آلمان در اقلیم کوردستان مورد استقبال قرار گرفتند.
بر پایه گزارش، هیئت بازرگانی آلمان در این سفر دیدار و نشستهایی با وزارتخانهها و جهتهای مربوطه در دولت اقلیم کوردستان و شرکتها و بازرگانان خواهد داشت.
همچنین تاکید شده است که سفر این هیئت بازرگانی آلمان، گامی دیگر برای توسعه روابط بازرگانی اقلیم کوردستان با کشورهای خارجی است.
ب.ن