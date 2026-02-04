مسرور بارزانی: منافع ملی قربانی پست و مقام نمیشود
قطع بودجه از سوی بغداد اقدامی سیاسی است
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در حاشیهی اجلاس جهانی دولتها در دبی، ضمن تشریح آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی، موانع موجود بر سر راه تشکیل کابینهی جدید اقلیم و چالشهای مالی با دولت فدرال عراق را تشریح کرد. وی تأکید کرد که منافع عالی میهنی نباید فدای سهمخواهیهای حزبی شود.
مسرور بارزانی در گفتگویی اختصاصی با شبکهی تلویزیونی کوردستان ۲۴، با اشاره به بنبست سیاسی در تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان، تصریح کرد: «تشکیل دولت باید بر مبنای اراده و رای مردم باشد. مشکل اصلی کنونی بر سر برنامهی دولت نیست، بلکه بر سر تقسیم پستها و منافع شخصی برخی جریانات است. ما نمیتوانیم منافع عالی یک ملت را فدای منافع شخصی یا یک پست خاص کنیم.»
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان با تأکید بر لزوم تشکیل یک دولت فراگیر و یکپارچه افزود: «سیاست دولت باید به گونهای باشد که خدماترسانی به صورت عادلانه در تمام مناطق کوردستانی انجام شود و هیچ شهروندی به دلیل رویکردهای حزبی از خدمات محروم نماند.»
بحران بودجه؛ اهرم فشار سیاسی بغداد
مسرور بارزانی در بخش دیگری از این گفتگو، بحران پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از سوی بغداد را موضوعی کاملاً سیاسی خواند و گفت: «مشکل عدم ارسال بودجه، اقتصادی نیست؛ پول موجود است، اما از آن به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه مردم کوردستان استفاده میشود.»
وی با اشاره به دیدارش با محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق در دبی، اظهار داشت: «دولت اقلیم کوردستان به تمامی تعهدات خود، از جمله تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی عمل کرده است. انتظار ما این است که با شهروندان اقلیم کوردستان همانند سایر شهروندان عراق رفتار شود و حقوق آنها قربانی بازیهای سیاسی نگردد.»
مکانیسم انتخاب رئیسجمهور عراق
بارزانی در خصوص عدم توافق بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق گفت: «نامزد ریاست جمهوری باید مورد قبول اکثریت مردم کوردستان باشد. جریانی که در انتخابات پیروز نشده است، نمیتواند مدعی تعیین انحصاری نامزد ریاست جمهوری باشد.»
وی پیشنهاد کرد برای حل این اختلاف، مکانیسمی تعریف شود که طی آن اکثریت نمایندگان کورد در پارلمان کوردستان و پارلمان عراق، نامزد مشترک و نهایی را انتخاب و به بغداد معرفی کنند.
