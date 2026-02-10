سامانه‌ی ای- پسوله از حمایت وزارت خزانه‌داری آمریکا برخوردار است

3 ساعت پیش

مراسم رسمی رونمایی از پروژه‌ی «ای-پسوله» (E-Psule)، روز سه‌شنبه ۱۰ فوریه ۲۰٢۶ (۲۱ بهمن ۱۴۰۴) با حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق آغاز شد. در این آیین ویژه، جمع کثیری از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برجسته از اقلیم کوردستان و عراق نیز حضور دارند.

«ای-پسوله»(پرداخت آنلاین) یک سکوی دیجیتال امن و پیشرفته است که توسط دولت اقلیم کوردستان به منظور تسهیل و ایمن‌سازی فرایند پرداخت قبوض طراحی و راه‌اندازی شده است. این سامانه به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته فعال است و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزد یا هزینه‌ی اضافی، قبوض خود را از طریق آن تسویه کنند.

ویژگی‌های راهبردی و استانداردهای بین‌المللی

این پروژه که مورد تأیید رسمی بانک مرکزی عراق قرار گرفته است، از استانداردهای بالای شفافیت مالی برخوردار بوده و توسط شرکت معتبر «دیلویت» حسابرسی می‌شود. همچنین، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز از این طرح پشتیبانی می‌کند که نشان‌دهنده‌ی اعتبار بین‌المللی آن است.

یکی از کارکردهای اصلی «ای-پسوله» در مرحله کنونی، یکپارچگی آن با پروژه تأمین برق ۲۴ ساعته (رووناکی) است. شهروندان می‌توانند هزینه برق مصرفی خود را در هر زمان و مکانی، بدون نیاز به پول نقد پرداخت کنند. از دیگر مزایای این پلتفرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تایید و اطلاع‌رسانی آنی پرداخت‌ها.

- دسترسی به گزارش‌های مالی و سوابق قبوض گذشته.

- امکان پرداخت به صورت پیش‌پرداخت یا اقساطی.

- جمع‌آوری سریع درآمدهای عمومی و افزایش اعتماد شهروندان به خدمات دولت.

شبکه‌ی بانکی و چگونگی پرداخت‌ها

هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای پرداخت از طریق «بانک جهان» (Cihan Bank) و «بانک اف‌آی‌بی» (FIB) فراهم شده است. همچنین کیف‌پول‌های دیجیتال «ناس‌ولت»، «فاست‌پی» و «آسیاپی» در این سامانه فعال هستند.

بر اساس برنامه‌ی اعلام‌شده، در سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۶، شبکه‌ی بانکی متصل به این سامانه گسترش خواهد یافت و شامل بانک اسلامی عراق، آرتی‌بانک، بانک بغداد، بانک اسلامی ابوظبی، بانک BBAC و همچنین کیف‌پول دیجیتال «زین‌کش» خواهد شد.