با حضور نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان؛ سامانه پرداخت دیجیتال «ای-پسوله» رونمایی شد
سامانهی ای- پسوله از حمایت وزارت خزانهداری آمریکا برخوردار است
مراسم رسمی رونمایی از پروژهی «ای-پسوله» (E-Psule)، روز سهشنبه ۱۰ فوریه ۲۰٢۶ (۲۱ بهمن ۱۴۰۴) با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق آغاز شد. در این آیین ویژه، جمع کثیری از سرمایهگذاران و کارآفرینان برجسته از اقلیم کوردستان و عراق نیز حضور دارند.
«ای-پسوله»(پرداخت آنلاین) یک سکوی دیجیتال امن و پیشرفته است که توسط دولت اقلیم کوردستان به منظور تسهیل و ایمنسازی فرایند پرداخت قبوض طراحی و راهاندازی شده است. این سامانه به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته فعال است و شهروندان میتوانند بدون پرداخت هیچگونه کارمزد یا هزینهی اضافی، قبوض خود را از طریق آن تسویه کنند.
ویژگیهای راهبردی و استانداردهای بینالمللی
این پروژه که مورد تأیید رسمی بانک مرکزی عراق قرار گرفته است، از استانداردهای بالای شفافیت مالی برخوردار بوده و توسط شرکت معتبر «دیلویت» حسابرسی میشود. همچنین، وزارت خزانهداری آمریکا نیز از این طرح پشتیبانی میکند که نشاندهندهی اعتبار بینالمللی آن است.
یکی از کارکردهای اصلی «ای-پسوله» در مرحله کنونی، یکپارچگی آن با پروژه تأمین برق ۲۴ ساعته (رووناکی) است. شهروندان میتوانند هزینه برق مصرفی خود را در هر زمان و مکانی، بدون نیاز به پول نقد پرداخت کنند. از دیگر مزایای این پلتفرم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تایید و اطلاعرسانی آنی پرداختها.
- دسترسی به گزارشهای مالی و سوابق قبوض گذشته.
- امکان پرداخت به صورت پیشپرداخت یا اقساطی.
- جمعآوری سریع درآمدهای عمومی و افزایش اعتماد شهروندان به خدمات دولت.
شبکهی بانکی و چگونگی پرداختها
هماکنون زیرساختهای لازم برای پرداخت از طریق «بانک جهان» (Cihan Bank) و «بانک افآیبی» (FIB) فراهم شده است. همچنین کیفپولهای دیجیتال «ناسولت»، «فاستپی» و «آسیاپی» در این سامانه فعال هستند.
بر اساس برنامهی اعلامشده، در سه ماههی نخست سال ۲۰۲۶، شبکهی بانکی متصل به این سامانه گسترش خواهد یافت و شامل بانک اسلامی عراق، آرتیبانک، بانک بغداد، بانک اسلامی ابوظبی، بانک BBAC و همچنین کیفپول دیجیتال «زینکش» خواهد شد.