راهاندازی سامانهی «ای-پسوله» برای شفافسازی درآمدهای دولتی در اقلیم کوردستان
سامانهی ای-پسولە عملیات ادارای زمانبر را کاهش میدهد
با حضور نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و رئیس بانک مرکزی عراق، سامانهی دیجیتال «ای-پسوله»(پرداخت آنلاین) با هدف حذف گردش نقدی و کاهش عملیات اداری زمانبر رونمایی شد.
سامانهی دیجیتال «ایپسوله» (e-Psule) روز سهشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ بهمن ۱۴۰۴) در مراسمی رسمی با حضور مسـرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، و رئیس بانک مرکزی عراق معرفی شد. این سامانه با هدف پایاندادن به پرداختهای نقدی و سادهسازی روندهای اداری در نهادهای دولتی راهاندازی شده است.
در این مراسم، شیلان دوسکی، مسئول پروژههای ویژه در دفتر نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، با اشاره به مشکلات پیشین شهروندان و فعالان اقتصادی گفت پیش از این، بسیاری از مردم ناچار بودند زمان قابل توجهی را صرف ایستادن در صفهای طولانی برای پرداخت هزینهی خدمات عمومی کنند.
به گفتهی دوسکی، در سازوکار پیشین، انتقال وجوه نقدی جمعآوریشده به خزانهی عمومی و ثبت آن بهعنوان درآمد دولتی گاه تا حدود ۴۰ روز زمان میبرد؛ موضوعی که موجب تأخیر در تسویهحسابها و ایجاد فشار بر روندهای مالی میشد. او تأکید کرد با اجرای سامانهی «ایپسوله»، این تأخیرها برطرف میشود و شفافیت و اعتماد در روندهای مالی افزایش خواهد یافت.
دوسکی همچنین اعلام کرد «ای- پسوله» سومین پروژهی بزرگ دولت اقلیم کوردستان در چارچوب برنامهی دیجیتالیسازی خدمات عمومی است. به گفتهی او، طرح «حساب من» تاکنون بیش از یک میلیون شهروند را وارد نظام بانکی کرده و پروژهی «رووناکی» نیز برق ۲۴ ساعته را برای حدود ۴.۵ میلیون نفر فراهم کرده است.
اجرای این سامانه با هماهنگی بانک مرکزی عراق و شماری از بانکهای خصوصی از جمله بانکهای جیهان، RT، اسلامی عراق و FIB و همچنین شرکتهای فعال در حوزهی پرداخت الکترونیک انجام میشود.
مسئول پروژههای ویژه در دفتر نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان این اقدام را گامی تازه برای بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری توصیف کرد و افزود این طرح نشان میدهد آیندهی اقتصادی اقلیم کوردستان بر پایهی مدیریت فناورمحور و سازوکارهای نوین مالی در حال شکلگیری است.