امروز هیئتهای بلندپایه پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان دیدار میکنند
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۱۱ فوریه، هیئتهای بلندپایه پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان در پیرمام دیدار میکنند.
بر پایه گزارشهای رسیده به کوردستان۲۴، در این دیدار هیئتهای بلندپایه دو حزب، انتخاب نامزد برای سمت ریاست جمهوری عراق را بررسی میکنند.
پیش از این اشواق جاف، عضو کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان، در گفتوگو با کوردستان۲۴، اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه اتحادیه میهنی کوردستان به ریاست بافل طالبانی در پیرمام با هيئت بلندپایه پارت دموکرات کوردستان، دیدار خواهد کرد.
او تاکید کرد که در این دیدار درباره انتخاب نامزد ریاستجمهوری عراق تصمیم نهایی گرفته میشود.
از طرفی دیگر هَریم کمال آغا، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت که در صورت دستیابی پارت دموکرات و اتحادیه میهنی به توافق بر سر یک نامزد مشترک برای ریاست جمهوری عراق، مجلس روز پنجشنبه ۱۲ فوریه آن را به رای میگذارد.
ب.ن