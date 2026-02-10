نماینده کنگره آمریکا: اقلیم کوردستان نماد صلح و ثبات منطقه است

30 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک نماینده کنگره آمریکا در نشست فراکسیون امور خارجه کنگره، از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تمجید کرد.

امروز سه‌شنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا، اعلام کرد: از تلاش‌های مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان قدردانی می‌کنم. اقلیم کوردستان نماد صلح و ثبات منطقه است.

او تاکید کرد: لازم است که نیروهای سوریه دموکراتیک با دولت سوریه برای برقراری آتش‌بس دائمی تلاش کنند. همچنین بین تمام ملت‌ها و جوامع سوریه هماهنگی وجود داشته باشد.

او گفت: آمریکا برای حل مسائل بین دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک، میانجیگری کرده است.

این نماینده کنگره آمریکا، نگرانی خود را از وضعیت جوامع کورد، دروزی و علوی‌ها که در سوریه با بی‌ثباتی مواجه‌اند، ابراز داشت.

ب.ن