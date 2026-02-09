افزایش قیمت کالاهای ایرانی در اقلیم کوردستان

26 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بازرگانان اقلیم کوردستان، با افزایش تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی ایرانی مواجه شده‌اند و این موجب نگرانی عمیق در خصوص تاثیرات آن بر بازار و معیشت شهروندان شده است.

بر پایه گزارش‌ها، تعرفه گمرکی بر کالاهای ایرانی، به طور غیرقابل انتظاری افزایش پیدا کرده است. برای مثال هزینه واردات یک تن کیسه پلاستیکی از ۷۲ دلار به ۶۵۰ دلار جهش یافته است. این فقط در مورد یک محصول نیست و بیشتر کالاهایی را که از ایران به اقلیم کوردستان وارد می‌شوند، شامل می‌شود و قیمت آنها چند برابر افزایش پیدا کرده است.

بازرگانان نگرانی خود را از این وضعیت اعلام کرده‌اند و معتقدند که تداوم کار را برای آنها دشوار می‌کند. فریدون علی، بازرگانی با بیش از ۲۰ سال سابقه، گفت که بیش از ۱۵ سال است به خصوص از ایران کالا وارد می‌کند، اما پس از ماه دسامبر سال گذشته، با افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی، به توقف کار واردات فکر می‌کند.

اتحادیه واردکننده و صادرکنندگان اقلیم کوردستان، ناهمواری وضعیت آب و هوا و بارش برف و باران بسیار در سال جاری، به خصوص در مناطق مرزی را دلیل اصلی وضعیت فعلی می‌داند.

عطا محمد، معاون رئیس اتحادیه واردکننده و صادرکنندگان، اعلام کرد که حجم مبادلات بازرگانی بین اقلیم کوردستان و ایران در سال به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسد و هر تغییری در سیاست گمرکی بر بازار اقلیم تاثیر مستقیم خواهد داشت.

بر پایه آمارها در مقایسه با سال گذشته، نرخ تعرفه‌های گمرکی حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده‌ است و این بازرگانان را ناچار کرده است که قیمت‌ کالا را برای مشتریان افزایش دهند. این وضعیت بر قدرت خرید شهروندان و تحرک بازار تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی دیگر دولت عراق از آغاز سال جاری تعرفه گمرکی بر ۹۷ قلم کالا را ۵٪ تا ۳۰٪ افزایش داده است. این موجب نارضایتی گسترده بازرگانان در شهرهای عراق و اقلیم کوردستان شده است.

