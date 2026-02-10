بنیاد خیریه بارزانی دفاتر خود را در سه شهر غرب کوردستان افتتاح کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی، به طور رسمی دفاتر خود را در شهرهای قامشلو، عامودا و دیرک در غرب کوردستان افتتاح کرد، تا روند کمکرسانی به مناطق مختلف را تسهیل کند.
سهشنبه ۱۰ فوریه، رواج حاجی، عضو کمیته اجرایی بنیاد خیریه بارزانی، به کوردستان۲۴ گفت که دفاتر جدید به طور قانونی ثبت شده و فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی افزود که مجوز فعالیت بنیاد خیریه بارزانی، فقط برای کمکرسانی در شرایط اضطراری نیست و مجوز رسمی را از دولت سوریه و وزارت خارجه آن کشور گرفتهاند، تا در تمام مناطق سوریه فعالیت کنند و فعالیتها در هماهنگی با اداره سازمانهای مدنی در قامشلو و مدیریت منطقه انجام میشوند.
او در ادامه گفت که در حال حاضر بنیاد خیریه بارزانی در شهرهای دمشق، حلب، عفرین، حسکه، قامشلو، دیرک و عامودا، برای انجام امور خود دفاتر رسمی دارد.
بر پایه آمار منتشر شده، بنیاد خیریه بارزانی از تاریخ ۸ فوریه، ۳۶۷ کاروان کمکهای بشردوستانه به منطقه ارسال کرده و در چارچوب آن حدود ۹۰ هزار وعده غذایی گرم و نیازهای اولیه، از جمله خوراک، نیازهای بهداشتی و گرمایشی بین بیش از ۱۵ هزار خانواده توزیع کرده و بیش از ۳۳۲ هزار لیتر سوخت، بین ۹ هزار و ۶۴ خانواده توزیع کرده است.
بر پایه این آمارها، بنیاد خیریه بارزانی به حدود هشتهزار نفر خدمات بهداشتی ارایه کرده و با اجرای طرحهای مختلف ۹۰۶ فرصت شغلی برای ساکنان مناطق ایجاد کرده است.
با تشدید تنش، مردم منطقه نیاز مبرم به کمکهای بشردوستانه پیدا کردهاند.
ب.ن