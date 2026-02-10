وزارت دارایی: این مبلغ ناقص است و بیش از ۳۶ میلیارد دینار کسری دارد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دارایی دولت اقلیم کوردستان، از کسر بخش قابلتوجهی از حقوق و مزایای کارکنان اقلیم کوردستان توسط دولت عراق خبر داد و اعلام کرد که دولت عراق، حقوق ماه ژانویه کارکنان را به طور کامل پرداخت نکرده است.
امروز سهشنبه ۱۰ فوریه، وزارت دارایی دولت اقلیم کوردستان، در بیانیهای اعلام کرد که دولت فدرال مبلغ ۹۳۱ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دینار را به عنوان حقوق ماه ژانویه کارکنان اقلیم کوردستان، به حساب بانکی وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کوردستان – شعبه اربیل، واریز کرده است.
وزارت دارایی اعلام کرده که این مبلغ ناقص است و ۳۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۸۶۴ هزار دینار از اعتبار تکمیلی آن کسر شده است.
بیانیه توضیح داده است که مبلغ کسر شده، مزایای چند ماه گذشته بیش از هشت هزار بازنشسته نظامی و غیرنظامی را شامل میشود که در سال گذشته بازنشسته شدهاند، اما اسامی آنها در فهرست حقوق ثبت شده است.
پیش از این، اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان، با انتشار گزارشها و ارقام و آمار به دولت عراق انتقاد کرده است که به منظور کاهش سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی عراق، به دور زدن قانون متوسل شده است.
- بیشتر بخوانید
گزارش اداره رسانه و اطلاعرسانی درباره سازوکار کاهش سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی عراق
جوتیار عادل: تلاش دولت عراق برای کاهش سهم اقلیم کوردستان از بودجه خطرناک است
ب.ن