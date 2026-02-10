نوری المالکی: باید سلاح صرفا در انحصار دولت باشد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۱۱ فوریه، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد که باید سلاح صرفا در انحصار دولت باشد.

نوری‌ المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نامزد چارچوب هماهنگی شیعه برای سمت نخست‌وزیری عراق، اعلام کرد که بدون انحصار سلاح در دست دولت، ثبات در کشور برقرار نخواهد شد.

المالکی در اظهاراتی رسانه‌ای، گفت که عراق مراحل دشواری از جنگ و خشونت را پشت سر گذاشته است و اکنون زمان آن فرا رسیده است که شهروندان با حفظ کرامت و در آرامش زندگی کنند. او شروطی را برای استقرار حاکمیت مطرح کرد که همبستگی جریان‌های سیاسی، حاکمیت قانون و انحصار سلاح در دست دولت از مهم‌ترین آنها هستند.

رئیس ائتلاف دولت قانون بر ضرورت وجود یک «ارتش میهنی متحد» تاکید کرد که تمام جوامع عراق در آن مشارکت داشته باشند و فقط تحت فرمانِ فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد.

المالکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که با برقراری ثبات، فضا برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و این اشتغال‌زایی برای جوانان و تسریع در روند آبادسازی در سراسر عراق را در پی خواهد داشت.

