بانک اسلامی عراق به پروژهی "ای- پسولە) پیوست
زیرساختهای پرداخت دیجیتال اقلیم کوردستان در حال توسعه است
دولت اقلیم کوردستان با اعلام پیوستن بانک اسلامی عراق به سامانهی پرداخت الکترونیکی، از ادامهی طرح تخفیف ۲۰ درصدی برای مشترکان برق که از این بستر استفاده میکنند، خبر داد.
دولت اقلیم کوردستان در راستای توسعهی زیرساختهای پرداخت الکترونیکی، از پیوستن بانک اسلامی عراق (IIB) به پروژهی ملی «ای-پسوله» (e-Psuula) خبر داد. با این اقدام، بانک مذکور پس از شرکتهای (AsiaPay، FastPay، FIB، NassWallet، ZainCash و Cihan Bank) به عنوان هفتمین شریک راهبردی در این بخش معرفی شد.
بر اساس اطلاعیهی رسمی وبسایت دولت اقلیم کوردستان، از این پس مشتریان بانک اسلامی عراق میتوانند از طریق اپلیکیشن موبایل و پورتال الکترونیکی این بانک، به پلتفرم «ای-پسوله» دسترسی داشته و تراکنشهای مالی خود را انجام دهند. هدف از این اقدام، تسهیل امور برای شهروندان و گسترش دسترسی به خدمات دیجیتال عنوان شده است.
تخفیف ویژه برای پرداختهای الکترونیکی
در بخش دیگری از این اطلاعیه، به طرح حمایتی دولت برای شهروندان اشاره شده است. طبق این تصمیم، تا تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، هر مشترک برق خانگی که از طریق پلتفرم «ای-پسوله» و بانکها یا کیفپولهای الکترونیکی متصل به آن، اقدام به پرداخت قبض جاری یا بدهیهای پیشین خود کند، مشمول تخفیف ۲۰ درصدی خواهد شد. این مبلغ از صورتحساب دورههای آینده کسر میگردد.
شایان ذکر است که روز ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ بهمن ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به صورت رسمی پلتفرم «ای-پسوله» را افتتاح کرد. این سامانه به عنوان تنها درگاه رسمی پرداخت دیجیتال دولت اقلیم کوردستان، دارای مجوز و تاییدیه از بانک مرکزی عراق است و با هدف حذف بروکراسی، ایجاد شفافیت در جمعآوری درآمدها و تسهیل خدماترسانی به شهروندان راهاندازی شده است.