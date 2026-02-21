٨ کشته و بیش از ٣٠ زخمی درپی حمله‌ی اسرائیل به لبنان

3 ساعت پیش

رسانه‌های لبنان گزارش دادند که عصر روز جمعه، در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه‌ی بعلبک در شرق لبنان، ۸ نفر کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌های خبری، در میان کشته‌شدگان چهار فرمانده‌ی میدانی ارشد حزب‌الله لبنان حضور دارند: حسین منیر (مسئول منطقه‌ی بقاع حزب‌الله)، حسین یاغی (فرزند محمد یاغی، نماینده‌ی پیشین حزب‌الله)، محمد ابراهیم موسوی و علی زید موسوی. دو فرمانده‌ی اخیر در زمان حمله همراه با حسین یاغی در یک آپارتمان در شهرک «علی النهری» حضور داشتند. هم‌زمان گزارش‌هایی از کشته شدن یک فرمانده‌ی ارشد دیگر مخابره شده، اما هنوز مشخص نیست که وی وابسته به حزب‌الله بوده یا سپاه پاسداران ایران.

از آنجا که حملات مناطق مسکونی را هدف قرار داده است، خسارات مالی فراوانی به ساختمان‌ها وارد شده و منابع میدانی از احتمال افزایش شمار قربانیان خبر می‌دهند. در همین راستا، بیمارستان «ریاق» در منطقه با صدور فراخوانی فوری، از شهروندان خواست برای اهدای خون و نجات جان مجروحان مراجعه کنند.

تیم‌های دفاع مدنی و امداد و نجات هم‌اکنون در محل حادثه مشغول آواربرداری و جست‌وجوی مفقودین هستند. این در حالی است که فعالیت‌های هوایی اسرائیل و پرواز جنگنده‌ها بر فراز دره‌ی بقاع و مناطق اطراف همچنان با شدت ادامه دارد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت و اعلام کرد که مکان‌های هدف‌قرارگرفته، مقرهای فرماندهی حزب‌الله در بعلبک بوده‌اند. اسرائیل مدعی است که از این مراکز «برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات‌های نظامی علیه اسرائیل» استفاده می‌شده است.