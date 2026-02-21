مسرور بارزانی: زبان رکن اصلی هویت ملی ماست

نخست‌وزیر: زبان ستون اصلی هویت ملی است

2 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به مناسبت روز جهانی زبان مادری، زبان را ستون اصلی هویت ملی توصیف کرد و بر تعهد دولت اقلیم کوردستان به حفظ و گسترش زبان کوردی و زبان‌های سایر مؤلفه‌ها تأکید ورزید.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز شنبه، ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، فرارسیدن روز جهانی زبان مادری را به تمامی مردم کوردستان تبریک گفت.

مسرور بارزانی با اشاره به جایگاه والا و ارزش زبان به‌عنوان شناسنامه‌ی ملت‌ها نوشت: «زبان، رکن مهم و اصلیِ هستی و هویت ملی و میهنی ماست.»

نخست‌وزیر در بخش دیگری از پیام خود به موضوع همزیستی مسالمت‌آمیز و تنوع فرهنگی در اقلیم کوردستان پرداخت و تصریح کرد: «اقلیم کوردستان به وجود زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت غنی است و جای بسی افتخار است که تمامی مؤلفه‌های کوردستان آزادانه به زبان مادری خود سخن می‌گویند و تحصیل می‌کنند.»

وی همچنین در خصوص رویکرد و عملکرد دولت در این زمینه، بر اهمیت نظام آموزشی تأکید کرد و افزود: «دولت اقلیم کوردستان بر پایبندی خود به اهمیت دادن به زبان کوردی و زبان تمامی مؤلفه‌های ملت کوردستان تأکید می‌ورزد.»

ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک لە کوردستانیان پیرۆز بێت. هەرێمی کوردستان بە هەبوونی زمان و کولتووری جیاوازەوە دەوڵەمەندە و جێی شانازییە، کە هەموو پێکهاتەکانی کوردستان، ئازادانە بە زمانی دایکی خۆیان دەدوێن و دەخوێنن. pic.twitter.com/1segp1gBNW — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 21, 2026

روز ۲۱ فوریه هر سال از سوی سازمان یونسکو به‌عنوان «روز جهانی زبان مادری» نام‌گذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. هدف از این نام‌گذاری، افزایش آگاهی عمومی درباره‌ی تنوع زبانی و حفاظت از فرهنگ‌های گوناگون است.

در اقلیم کوردستان، طبق قوانین جاری، حق تحصیل برای تمامی اقلیت‌ها محفوظ است. هم‌اکنون علاوه بر زبان کوردی، فرآیند آموزش در بسیاری از مدارس وابسته به وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان به زبان‌های ترکمنی و سریانی نیز انجام می‌شود. این امر اقلیم کوردستان را به نمونه‌ای بارز از همزیستی مسالمت‌آمیز و پاسداشت حقوق زبانی مؤلفه‌ها در عراق و منطقه تبدیل کرده است.