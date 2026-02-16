اقتصاد

بازداشت نزدیک به ۴ هزار کارگر خارجی غیرقانونی توسط وزارت کشور عراق

وزارت کشور عراق اتباع خارجی ناقض قوانین اقامتی را اخراج کرده است

وزارت کشور عراق از بازداشت حدود چهار هزار تبعه‌ی خارجی که قوانین اقامتی را نقض کرده بودند خبر داد و بر تداوم این عملیات‌ها در تمامی استان‌ها تأکید کرد.

سرگرد عباس بهدلی، سخنگوی وزارت کشور عراق، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرد: «اداره‌ی امور اقامت با هماهنگی فرماندهی پلیس، تنها در ماه ژانویه‌ی گذشته موفق به دستگیری ۳ هزار و ۹۱۱ نفر به اتهام نقض قوانین اقامتی شده است.»

وی افزود: «این عملیات‌ها به‌طور خاص مناطقی را هدف قرار می‌دهند که گمان می‌رود محل حضور کارگران غیرقانونی باشند. علاوه بر این، چندین تلاش برای قاچاق کارگران شناسایی و خنثی شده و افراد دخیل در این پرونده‌ها بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند.»

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اعمال سخت‌گیرانه‌ی قانون تصریح کرد: «اجازه‌ی هیچ‌گونه تخطی از مدت‌زمان قانونی ویزا داده نخواهد شد. اکثر بازداشت‌شدگان افرادی هستند که ابتدا به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، اما با پایان یافتن مهلت ویزا و عدم تمدید آن، مرتکب تخلف شده‌اند.»

این اقدامات وزارت کشور عراق بخشی از برنامه‌ی راهبردی دولت برای ساماندهی نیروی کار خارجی و مقابله با پدیده‌ی اقامت غیرقانونی در این کشور است.

 
مصطفی ابراهیم ,