بازداشت نزدیک به ۴ هزار کارگر خارجی غیرقانونی توسط وزارت کشور عراق

وزارت کشور عراق اتباع خارجی ناقض قوانین اقامتی را اخراج کرده است

2 ساعت پیش

وزارت کشور عراق از بازداشت حدود چهار هزار تبعه‌ی خارجی که قوانین اقامتی را نقض کرده بودند خبر داد و بر تداوم این عملیات‌ها در تمامی استان‌ها تأکید کرد.

سرگرد عباس بهدلی، سخنگوی وزارت کشور عراق، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرد: «اداره‌ی امور اقامت با هماهنگی فرماندهی پلیس، تنها در ماه ژانویه‌ی گذشته موفق به دستگیری ۳ هزار و ۹۱۱ نفر به اتهام نقض قوانین اقامتی شده است.»

وی افزود: «این عملیات‌ها به‌طور خاص مناطقی را هدف قرار می‌دهند که گمان می‌رود محل حضور کارگران غیرقانونی باشند. علاوه بر این، چندین تلاش برای قاچاق کارگران شناسایی و خنثی شده و افراد دخیل در این پرونده‌ها بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند.»

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اعمال سخت‌گیرانه‌ی قانون تصریح کرد: «اجازه‌ی هیچ‌گونه تخطی از مدت‌زمان قانونی ویزا داده نخواهد شد. اکثر بازداشت‌شدگان افرادی هستند که ابتدا به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، اما با پایان یافتن مهلت ویزا و عدم تمدید آن، مرتکب تخلف شده‌اند.»

این اقدامات وزارت کشور عراق بخشی از برنامه‌ی راهبردی دولت برای ساماندهی نیروی کار خارجی و مقابله با پدیده‌ی اقامت غیرقانونی در این کشور است.