اقدامات جدید استاندار حسکه برای بازگرداندن ثبات و ارتقای خدمات شهری
نورالدین احمد بر تسهیل امور شهروندان در بخشهای مختلف تأکید کرد
نورالدین احمد، استاندار حسکه، از آغاز مجموعهای از اقدامات اجرایی با هدف بهبود سطح خدمات عمومی و اداری در این استان خبر داد و بر تداوم اجرای طرحهایی برای افزایش ثبات و تسهیل امور شهروندان در بخشهای مختلف تأکید کرد.
استاندار حسکه در بیانیهای اعلام کرد که فردا یکشنبه، تمامی مسیرهای منتهی به شهر حسکه بازگشایی خواهند شد. وی افزود که این تصمیم پس از تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از امنیت تردد اتخاذ شده است.
وی همچنین اشاره کرد که امروز شنبه، در چارچوب تلاشها برای تکمیل پروژهی فرودگاه بینالمللی قامیشلو، یک هیئت فنی از دمشق وارد حسکه میشود.
نورالدین احمد توضیح داد که کمیتهای تخصصی از فرمانداری، بر روند ادغام «سازمان عمومی تجارت غلات» و بخش «تولید غلات» نظارت دارد. علاوه بر این، وی از بازگرداندن کارمندان اخراجشده به محل کار خود بر اساس رویههای قانونی خبر داد و افزود که دستور آزادی تعدادی از زندانیان در حسکه نیز برای امروز شنبه صادر شده است.
استاندار حسکه همچنین از سرگیری سفرهای زمینی میان حسکه و دمشق خبر داد و خاطرنشان کرد که این اقدام به تقویت ارتباطات و تسهیل تردد شهروندان و کالاها کمک شایانی خواهد کرد. وی تأکید کرد که مرحلهی آینده شاهد گامهای عملی بیشتری برای فعالسازی بخشهای مختلف خدماتی بهمنظور تأمین نیازهای ساکنان استان خواهد بود.
شایان ذکر است که چند روز پیش، احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، با صدور فرمان شماره (۳۰) سال ۲۰۲۶، نورالدین احمد عیسی را بهعنوان استاندار حسکه منصوب کرد.