این اقدام دولت عراق بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی صورت گرفته است

3 ساعت پیش

رئیس اتاق بازرگانی زاخو با انتقاد از سیاست‌های بغداد اعلام کرد که بدون اطلاع قبلی، موانع جدیدی برای فعالیت‌های تجاری اقلیم کوردستان ایجاد شده و صدها کارگر بیکار شده‌اند.

در پی تصمیم ناگهانی دولت فدرال عراق، بیش از ۳۰ کارخانه تولید و بسته‌بندی مواد غذایی در شهر زاخو تعطیل شدند. این اقدام که بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی صورت گرفته، اکنون وارد هشتمین روز خود شده و معیشت صدها خانواده را به خطر انداخته است.

هَوال حسن، یکی از کارگران این واحدها، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «هشت روز است که به دلیل این تصمیم بیکار شده‌ایم. هیچ هشداری به ما داده نشد. امیدواریم هرچه زودتر دروازه‌های کارخانه‌ها باز شوند تا بتوانیم به سر کار خود بازگردیم.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه بر انباشت صدها تن کالا در انبارها، حدود ۸۰ درصد از کارگران بخش بارگیری و تخلیه مواد غذایی شغل خود را از دست داده‌اند؛ کارگرانی که اکثریت آن‌ها متأهل و سرپرست خانوار هستند.

صالح احمد، کارمند یکی از شرکت‌های متضرر، در این باره گفت: «اگر این وضعیت ادامه یابد، شرایط اقتصادی کارمندان و کارگران بحرانی خواهد شد، چراکه تنها منبع درآمد و تأمین اجاره‌خانه و مخارج زندگی آن‌ها همین کارخانه‌هاست.»

محمد فرهاد، مدیر یکی از کارخانه‌ها نیز با اشاره به ابعاد خسارات وارده تصریح کرد: «نزدیک به ۱۰۰ تن مواد غذایی در انبارها دپو شده و امکان ارسال آن‌ها به جنوب عراق وجود ندارد. هم‌زمان، تمامی پرسنل ما بیکار شده‌اند.»

در همین راستا، لطیف عثمان، رئیس اتاق بازرگانی زاخو به کوردستان۲۴ گفت: «تعطیلی ۳۰ کارخانه در زاخو نشان‌دهنده کارشکنی‌های بغداد علیه اقلیم کوردستان، به‌ویژه در حوزه تجارت است.»

این تصمیم دولت عراق پس از چالش‌های مربوط به اجرای سیستم گمرکی «آسیکودا»، تازه‌ترین اقدام محدودکننده علیه بازرگانی اقلیم کوردستان محسوب می‌شود.