مهار آتشسوزی در ایستگاه گاز باجوان
شرکت نفت شمال در مورد آتشسوزی در ایستگاه گازی کرکوک توضیحات تکمیلی ارائه کرد
شرکت نفت شمال اعلام کرد که تیمهای مهندسی و دفاع مدنی موفق به مهار آتشسوزی در یکی از ایستگاههای فشردهسازی گاز در منطقهی باجوان شدهاند و اطمینان داد که این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
بر اساس بیانیهی رسمی ادارهی اطلاعرسانی و روابط دولتی این شرکت، ساعت ۳:۲۰ بامداد امروز، در پی بروز نقص فنی در سیستم سنجش ایستگاه (AB2) واقع در منطقهی باجوان، نشت گاز منجر به وقوع آتشسوزی در مجاورت این تأسیسات شد.
شرکت نفت شمال در این خصوص تصریح کرده است که بلافاصله پس از وقوع حادثه، طرحهای اضطراری مصوب اجرایی شد و منابع گاز از محل حادثه جدا شدند. تیمهای ایمنی و آتشنشانی موفق شدند در مدتزمانی کوتاه و در ساعت ۵:۰۰ صبح، آتش را بهطور کامل و بدون برجای گذاشتن هیچگونه مجروح یا تلفات جانی خاموش کنند.
در حال حاضر، تیمهای فنی عملیات تعمیر خط لوله و بازگرداندن ایستگاه به وضعیت عادی فعالیت را آغاز کردهاند.
این شرکت در پایان بیانیهی خود به شهروندان و افکار عمومی اطمینان داد: «اوضاع کاملاً تحت کنترل است و تمامی تأسیسات مطابق با استانداردهای ایمنی صنعتی فعالیت میکنند.» همچنین تأکید شده است که اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از جان کارکنان در محیط کار همچنان در اولویت قرار دارد.