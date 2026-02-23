این پروژه تصادف جاده‌ای را به طور چشمگیر کاهش می‌دهد

1 ساعت پیش

این پروژه‌ی ۱۶ کیلومتری که در کمتر از یک سال تکمیل شده، با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و کاهش تصادفات جاده‌ای به بهره‌برداری خواهد رسید.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۲۴ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴) در مراسمی رسمی پروژه‌ی بزرگراه دو بانده‌ی اربیل–گومسپان را افتتاح می‌کند.

بر اساس اعلام شرکت مجری، عملیات ساخت این مسیر در مدت کمتر از یک سال به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) به پایان رسیده است. این پروژه شامل یک جادهٔ دو طرفه به طول ۱۶ کیلومتر به‌همراه ۸ کیلومتر راه‌های خدماتی در تقاطع‌ها است.

این بزرگراه با طراحی مدرن احداث شده و هر مسیر آن از سه خط عبور تشکیل می‌شود: دو خط برای تردد عادی و یک خط اضطراری. عرض آسفالت در هر جهت ۱۰٫۷۵ متر است.

جاده‌ی جدید اربیل را به‌طور مستقیم به تقاطع گومسپان و تمامی روستاها و شهرک‌های واقع در مسیر متصل می‌کند. هدف اصلی این طرح، تسهیل تردد شهروندان و کاهش حوادث رانندگی اعلام شده؛ حوادثی که پیش‌تر به‌دلیل حجم بالای خودروها و کامیون‌ها در این مسیر رخ می‌داد.

از نظر فنی و مهندسی، این مسیر برای تحمل بار سنگین وسایل نقلیه سنگین طراحی شده است. ساختار آن شامل سه لایه آسفالت به ضخامت ۲۱ سانتی‌متر، دو لایه سنگ شکسته به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر و دو لایه مخلوط زیرسازی به ضخامت ۴۰ سانتی‌متر است.

در این پروژه همچنین ۵ پل، یک زیرگذر و ۵۰ آب‌رو در ابعاد مختلف احداث شده و تمامی تجهیزات ایمنی از جمله سیستم زهکشی، دیوارهای حائل، حفاظ‌های ایمنی، علائم راهنمایی و خط‌کشی مسیر نصب شده است.

در طراحی جدید، پیچ‌ها، شیب‌ها و ناهمواری‌های خطرناک مسیر قدیمی اصلاح شده و اکنون رانندگان می‌توانند در طول این جاده با سرعتی تا حدود ۱۰۰ کیلومتر در ساعت تردد کنند.