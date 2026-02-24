مسرور بارزانی از رانندگان خواست برای حفظ جان خود رهنمود‌های راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند

مسرور بارزانی ضمن افتتاح این پروژه اعلام کرد که جاده جدید علاوه بر تسهیل حمل‌ونقل و اتصال شهرهای مختلف، ایمنی شهروندان را تضمین کرده و موجب رونق گردشگری در مناطق کوردستانی خواهد شد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، پروژه‌ی راهبردی بزرگراه دو بانده‌ی (اربیل - گومسپان) را به روی رانندگان و شهروندان افتتاح کرد و در این مراسم تأکید نمود که این پروژه تسهیلات گسترده‌ای را برای حمل‌ونقل و اتصال شهرها و شهرک‌های کوردستان فراهم می‌آورد.

تأکید بر ایمنی و سهولت تردد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه اظهار داشت: «پیش از این، تردد در این مسیر با خطرات بسیاری همراه بود، اما اکنون با احداث این بزرگراه دو بانده، ایمنی جان شهروندان در درجه نخست تضمین شده و محفوظ‌تر خواهد بود.»

مسرور بارزانی افزود: «این جاده سبب می‌شود شهروندان در زمان کمتری به مقاصد خود برسند. همچنین این مسیر اهمیت راهبردی ویژه‌ای در اتصال اربیل به گومسپان، دره‌ی سماقولی، کویه (کوی سنجق) و سلیمانیه دارد و از سوی دیگر، مسیر بازگشت به اربیل را از طریق بستوره تسهیل می‌کند.»

تقدیر از توانمندی شرکت‌های داخلی

نخست‌وزیر ضمن تشکر و قدردانی از شرکت مجری (هیمن گروپ)، مهندسان، وزارت آبادانی و مسکن و استاندار اربیل، خاطرنشان کرد که این پروژه در مدتی رکوردشکن و با استانداردهای بین‌المللی به انجام رسیده است. وی همچنین ابراز خرسندی و افتخار کرد که در حال حاضر اقلیم کوردستان دارای شرکت‌های داخلی بلندپایه‌ای است که توانایی اجرای چنین پروژه‌های بزرگی را دارند.

رونق گردشگری

در بخش دیگری از سخنانش، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان به احیای بخش گردشگری در منطقه اشاره کرد؛ به‌ویژه پس از تکمیل سد گومسپان که جاده‌ای مشابه برای آن احداث شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به بارندگی‌های مطلوب امسال، شهروندان در فصل بهار بتوانند به‌آسانی از این منطقه بازدید کرده و از طبیعت زیبای کوردستان لذت ببرند.

مسرور بارزانی در پایان پیام خود، خطاب به رانندگان گفت: «از مردم تقاضا دارم برای حفظ جان خود و سایر شهروندان، دستورالعمل‌های راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و از رانندگی با سرعت غیرمجاز پرهیز کنند تا ما نیز بتوانیم خدمات بیشتری را به شما ارائه دهیم.»