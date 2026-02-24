وزیر آبادانی: تا ٣ سال آینده تمام جادههای اصلی اقلیم کوردستان دو بانده میشوند
دانا عبدالکریم اعلام کرد که دولت اقلیم کوردستان با وجود محدودیتهای مالی، برنامهای جامع برای توسعهی زیرساختها دارد
دانا عبدالکریم، وزیر آبادانی و مسکندولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که دولت در تلاش است تا در سه سال آینده، تمامی جادههای اصلی بین استانهای اقلیم کوردستان را به بزرگراههای دو بانده تبدیل کند.
وزیر آبادانی با اشاره به افتتاح جاده جدید راهبردی گفت: «این مسیر که طول آن بیش از ۲۲ کیلومتر است، با دستور نخستوزیر مسرور بارزانی و توسط گروه شرکتهای هیمن اجرا شده است. این جاده با استانداردهای بینالمللی احداث گردیده و پایتخت اقلیم را به استان سلیمانیه، اداره راپرین و سایر مناطق کوردستانی متصل میکند.»
دانا عبدالکریم در خصوص برنامههای آتی وزارتخانه متبوع خود اظهار داشت: «بهعنوان وزارتخانه، برنامه داریم که طی سه سال آینده تمام راههای اصلی بین استانها دو بانده شوند. در حال حاضر نیز عملیات اجرایی در محورهای (دوکان - چوارقورنه و اربیل - کویه) با روند بسیار مطلوبی ادامه دارد.»
وی درباره سایر پروژهها توضیح داد: «طراحی جاده کویه - دوکان به پایان رسیده و در مرحله آمادهسازی برای واگذاری به پیمانکار است. همچنین برای اتصال اربیل به چوارقورنه، دو گزینه در دست بررسی است؛ یکی از طریق تونل هیبتسلطان و دیگری از مسیر گومسپان به سماقولی.»
وزیر آبادانی همچنین افزود: «جاده سیدصادق - حلبچه تکمیل شده و در آیندهای نزدیک، عملیات اجرایی دو بانده کردن محور سیدصادق - پنجوین آغاز خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که به دلیل شرایط مالی اقلیم کوردستان، در حال حاضر تمرکز بیشتر بر راههای راهبردی بینالمللی است، اما سایر پروژهها نیز در دستور کار قرار دارند و متناسب با بودجه و در زمان مناسب، اجرایی خواهند شد.