پروژه‌ی راهبردی در کمتر از یک سال تکمیل شد؛ پایان «جاده‌ی مرگ» و بهبود چشمگیر ایمنی و رفت‌وآمد.

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۲۴ فوریه‌ی۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، طرح راهبردی جاده‌ی دوطرفه‌ی اربیل ـ گومسپان را در مراسمی رسمی افتتاح کرد. این طرح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی منطقه شناخته می‌شود که با کیفیت بالا و در مدت‌زمانی کوتاه به بهره‌برداری رسیده است.

اجرای این پروژه بر عهده‌ی شرکت «هیمن گروپ» بوده و عملیات ساخت آن در کمتر از یک سال تکمیل شده است. در روند اجرا، از جدیدترین فناوری‌ها و استانداردهای بین‌المللی راه‌سازی استفاده شده است.

مشخصات فنی پروژه

جاده‌ی دوطرفه اربیل ـ گومسپان تغییر بنیادینی در زیرساخت حمل‌ونقل منطقه ایجاد کرده و دارای ویژگی‌های زیر است:

- طول مسیر: ۱۶ کیلومتر در دو باند رفت‌وبرگشت

- راه‌های خدماتی: ۸ کیلومتر مسیر خدماتی در تقاطع‌ها

- عرض جاده: هر باند ۱۱ متر با سه خط عبور (دو خط اصلی و یک خط اضطراری/کناری)

- لایه‌ی آسفالت: سه لایه آسفالت به ضخامت مجموع ۲۱ سانتی‌متر

- زیرساخت: لایه‌ی تقویتی ۳۰ سانتی‌متری برای تحمل بارهای سنگین

- سرعت مجاز: ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برای خودروهای سبک و ۸۰ کیلومتر بر ساعت برای کامیون‌ها

تکمیل پروژه در زمان استاندارد

عملیات اجرایی این طرح از ۱۴ مارس ۲۰۲۵ آغاز شد و با وجود شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، در ۱۰ فوریه‌ی ۲۰۲۶ به پایان رسید. به گفته‌ی زمیر عبدالخالق، یکی از مهندسان شرکت مجری، پروژه با برنامه‌ریزی دقیق در مدت حدود هشت ماه تکمیل شد. برای اجرای آن نزدیک به ۲ هزار کارگر و ۶۰۰ دستگاه ماشین‌آلات به‌صورت مداوم فعالیت داشتند.

پایان «جاده مرگ» و افزایش ایمنی

جاده‌ی قدیمی گومسپان به‌دلیل عرض کم (حدود ۶.۵ متر) و پیچ‌های خطرناک، سال‌ها محل وقوع تصادف‌های مرگبار بود و مشکلات زیادی برای رانندگان ایجاد می‌کرد. احمد حیدر، راننده کامیون که ۱۵ سال در این مسیر تردد داشته، می‌گوید: «قبلاً همیشه نگران حادثه بودیم، اما اکنون جاده بسیار عریض و ایمن شده و با آرامش رانندگی می‌کنیم.»

کارزان کاکل، یکی دیگر از شهروندان، نیز گفت که پیش‌تر به‌دلیل ترافیک سنگین، ساعت‌ها در مسیر می‌ماندند، اما اکنون خطرات کاهش یافته و زمان سفر به‌طور محسوسی کوتاه شده است.

تأثیرات اقتصادی و گردشگری

این مسیر علاوه بر حل مشکلات رفت‌وآمد ساکنان روستاهای منطقه، نقش مهمی در رونق گردشگری خواهد داشت؛ به‌ویژه برای بازدیدکنندگان سد گومسپان. همچنین انتظار می‌رود تأثیر مستقیمی بر توسعه تجارت و آبادانی مناطق پیرامون اربیل داشته باشد.

زیرساخت‌ها و تجهیزات ایمنی

در چارچوب این پروژه، ۵ پل، یک زیرگذر و ۵۰ آب‌گذر بتنی ساخته شده است. کل مسیر نیز به علائم ترافیکی، موانع ایمنی، دیواره‌های حفاظتی و خط‌کشی استاندارد مجهز شده تا امنیت کاربران جاده به‌طور کامل تأمین شود.