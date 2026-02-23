تام باراک پس از دیدار با پرزیدنت مسعود بارزانی در اربیل، از نقش ایشان در مهار تنش‌ها و حمایت از ثبات منطقه تمجید کرد

تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، پس از دیدار با پرزیدنت مسعود بارزانی، با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» از این دیدار تمجید کرد و نوشت: «حکمتی کم‌نظیر از رهبری افسانه‌ای.»

باراک صبح روز دوشنبه ۲۳ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) تصویری از نشست خود با پرزیدنت بارزانی را بازنشر کرد. وی پس از دیدار با مقام‌های عراقی به اربیل سفر کرده و در پیرمام با پرزیدنت بارزانی دیدار کرده بود. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز در این نشست حضور داشت.

بر اساس گزارش‌ها، فرستاد‌ه‌ی رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، از نقش پرزیدنت بارزانی در پیشگیری از گسترش جنگ و خشونت در منطقه قدردانی کرد. او همچنین تلاش‌های بارزانی برای کاهش تنش‌های اخیر در سوریه و حمایت از توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک را مورد ستایش قرار داد.

باراک در ادامه تأکید کرد که برای حل مشکلات عراق نیز می‌توان از تجربه و راهنمایی‌های پرزیدنت بارزانی بهره گرفت. وی همچنین تصریح کرد که ایالات متحده خواهان عراقی مستقل و دارای حاکمیت کامل است و در همین چارچوب، تداوم روابط و شراکت راهبردی با بغداد و اقلیم کوردستان را ضروری می‌داند.