بحران سوخت در بصره؛ اعتصاب کارکنان نفتی صفهای طولانی ایجاد کرد
کارکنان معترض خواستار لغو توصیههای کمیتهای هستند که برای بازنگری در حقوق و مزایای مالی تشکیل شده بود
استان بصره همزمان با تظاهرات کارکنان شرکتهای ایمنی بخش نفت، با بحران کمبود سوخت مواجه شده است؛ امری که به دلیل نگرانی از توقف توزیع، منجر به تشکیل صفهای طولانی در پمپبنزینها شد.
کارکنان معترض با تجمع در مرکز بصره، مخالفت خود را با هرگونه کاهش پاداش و مزایا اعلام کردند. آنها خواستار لغو توصیههای کمیتهای هستند که برای بازنگری در حقوق و مزایای مالی تشکیل شده بود.
عبدالله عتی، نمایندهی تظاهرکنندگان، اعلام کرد: «هرگونه تلاش برای کاهش یا تعویق پرداخت مطالبات را به طور کامل رد میکنیم و آن را نقض آشکار قانون میدانیم.» وی هشدار داد که کارکنان آمادهاند تمامی اقدامات قانونی و اداری، از جمله شکایت به دادگاه و توقف همکاریهای اداری را در پیش بگیرند.
ساعاتی پیش از تظاهرات بصره، کارکنان پالایشگاه کربلا نیز در داخل محوطهی پالایشگاه دست به اعتصاب زدند و ضمن اعتراض به تصمیمات مربوط به کاهش دریافتیها، بر حفظ حقوق خود تأکید کردند.
اسناد رسمی وزارت صنعت و معادن نشان میدهد که پیشنهادی برای ساماندهی مکانیسم پاداشها و سودها در نهادهای دولتی جهت کنترل هزینهها به هیئت دولت ارائه شده است. شایان ذکر است که در ژانویه ۲۰۲۶ (دی/بهمن ۱۴۰۴)، هیئت دولت عراق مجموعهای از تصمیمات را صادر کرد که شامل کاهش ۳۰ درصدی پاداشهای تشویقی کارکنان وزارت نفت و لغو اضافهکاری در وزارت برق بود.