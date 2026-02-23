مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق: سازوکار نظارت بر صادرات نفت مورداعتماد نهادهای بین‌المللی است

3 ساعت پیش

شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) ضمن تکذیب دریافت هرگونه هشدار رسمی از واشنتن، تأکید کرد که سازوکار نظارت بر صادرات نفت مورد اعتماد نهادهای بین‌المللی است.

علی نزار شتری، مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد: «هیچ نامه یا سند رسمی مبنی بر وجود یا اعمال تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا دریافت نکرده‌ایم. مبنای کار ما اسناد و مکاتبات رسمی است، نه شایعات.»

وی با اشاره به هماهنگی‌های موجود افزود: «تمامی تفاهم‌ها و گفت‌وگوها، به‌ویژه با وزارت خزانه‌داری آمریکا، مؤید استحکام و شفافیت اسناد و رویه‌هایی است که شرکت سومو بر اساس آن‌ها فعالیت می‌کند.»

مدیرکل سومو تصریح کرد که این شرکت تدابیر نظارتی دقیقی را بر تمامی تانکرهایی که وارد عراق می‌شوند اعمال کرده است. همچنین گزارش‌های روزانه‌ای با جزئیات کامل در خصوص نوع تانکرها و مسیر حرکت آن‌ها با هماهنگی نهادهای امنیتی منتشر می‌شود که این اقدامات، تضمین‌کننده حفاظت از شریان اصلی بودجه کشور است.

علی نزار شتری در پایان فاش کرد که عراق اکنون به صادرکننده بزرگ فرآورده‌های نفتی تبدیل شده و درآمد حاصل از این بخش در حال نزدیک شدن به درآمدهای نفت خام است؛ موضوعی که باعث شده حفاظت از این بخش اقتصادی در اولویت کاری شرکت قرار گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان بغداد و واشنتن رو به افزایش است. ایالات متحده مخالفت شدید خود را با نامزدی نوری مالکی از سوی چهارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق اعلام کرده و تهدید به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه اقتصادی، از جمله احتمال تحریم شرکت سومو کرده است؛ اقدامی که می‌تواند درآمد اصلی کشور را با خطر جدی مواجه سازد.