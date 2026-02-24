از سرگیری عملیات اجرایی بزرگراه کمربندی ۱۵۰ متری اربیل در سال جاری

رئیس گروه شرکت‌های هیمن ضمن اعلام پایان موفقیت‌آمیز پروژه‌ی اربیل - گومسپان و تشریح مشخصات فنی آن، از عزم این شرکت برای تکمیل کمربندی راهبردی پایتخت خبر داد.

3 ساعت پیش

خالد خوشناو، رئیس گروه شرکت‌های هیمن، اعلام کرد که عملیات اجرایی پروژه‌ی راهبردی خیابان کمربندی ۱۵۰ متری اربیل در سال جاری میلادی از سر گرفته می‌شود.

خالد خوشناو روز سه‌شنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، در حاشیه‌ی مراسم افتتاح پروژه دو بانده‌ی اربیل - گومسپان، در مصاحبه با کوردستان۲۴ به اهمیت پروژه‌های راهسازی اجرا شده توسط این شرکت اشاره کرد و گفت: «پیش از این، جاده گومسپان به 'جاده مرگ' شهرت داشت و یک مسیر تک‌بانده با عرض ۹ متر بود؛ اما اکنون به لطف خدا به یک بزرگراه دو بانده تبدیل شده است.»

تعهد به تکمیل کمربندی ۱۵۰ متری

رئیس گروه شرکت‌های هیمن ضمن قدردانی از دولت اقلیم کوردستان برای اجرای این پروژه‌های خدماتی، درباره برنامه‌های آتی تأکید کرد: «امسال کار روی پروژه خیابان ۱۵۰ متری را مجدداً آغاز می‌کنیم. با توجه به اینکه طول این مسیر ۷۴ کیلومتر است، زمان دقیق پایان آن مشخص نیست، اما عملیات اجرایی ما با سرعت بالایی پیش خواهد رفت.»

شایان ذکر است خیابان ۱۵۰ متری یکی از بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین پروژه‌های اربیل و اقلیم کوردستان محسوب می‌شود که انتظار می‌رود با تکمیل آن، ترافیک خیابان‌های اصلی شهر به‌طور چشمگیری کاهش یابد.

مشخصات فنی پروژه‌ی اربیل - گومسپان

پروژه دو بانده اربیل – گومسپان که امروز توسط نخست‌وزیر مسرور بارزانی افتتاح شد، تغییری بنیادین در زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه ایجاد کرده است. مشخصات فنی این پروژه به شرح زیر است:

- طول مسیر: ۱۶ کیلومتر (به‌صورت رفت و برگشت).

- جاده خدماتی: شامل ۸ کیلومتر جاده دسترسی محلی.

- عرض جاده: هر باند دارای عرض ۱۱ متر و شامل سه لاین (دو لاین عبوری و یک لاین اضطراری/شانه خاکی) است.

- زیرسازی و آسفالت: استفاده از سه لایه آسفالت به ضخامت ۲۱ سانتی‌متر و لایه زیرسازی مقاوم ۳۰ سانتی‌متری برای تحمل بارهای سنگین.

- سرعت مجاز: ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برای خودروهای سواری و ۸۰ کیلومتر بر ساعت برای خودروهای سنگین.