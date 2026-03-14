با تصمیم مقامات اقلیم کوردستان و ایران، تردد تجاری و گردشگری در مرز حاجی‌عمران از فردا از سر گرفته می‌شود

مدیریت گذرگاه مرزی بین‌المللی حاجی‌عمران اعلام کرد از فردا تردد گردشگران و فعالیت‌های تجاری در این مرز از سر گرفته خواهد شد. هم‌زمان گذرگاه مرزی سیرانبند نیز امروز دوباره بازگشایی شده است.

در اطلاعیه‌ای که خطاب به بازرگانان، شرکت‌ها، واردکنندگان، صادرکنندگان و شهروندان اقلیم کوردستان منتشر شده، آمده است که تصمیم بازگشایی گذرگاه حاجی‌عمران از یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۴ اسفند ۱۴۰۴) اجرایی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، بازگشایی گذرگاه حاجی‌عمران هم‌زمان با بازگشایی مرز گمرکی تمرچین در ایران انجام می‌شود و از آن تاریخ تردد مسافران و فعالیت‌های تجاری میان اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران به روال عادی بازخواهد گشت.

در همین حال، مدیریت گذرگاه مرزی سیرانبند نیز اعلام کرد که امروز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) فعالیت‌های تجاری در این مرز از سر گرفته شده است.

در بیانیه مربوط به این گذرگاه آمده است که بازگشایی مرز با حضور مقام‌های دو طرف و پس از تلاش‌ها و هماهنگی‌های مستمر میان مسئولان اقلیم کوردستان و خواجه‌بندی، مدیر گذرگاه سیرانبند در طرف ایران، انجام شده است.

پیش‌تر به‌دلیل افزایش تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، مرز سیرانبند به‌طور کامل به روی همه فعالیت‌های تجاری و رفت‌وآمد مسافران بسته شده بود.

هدف از بازگشایی این گذرگاه‌ها تسهیل تردد کامیون‌ها و از سرگیری واردات کالا و محصولات تجاری به اقلیم کوردستان عنوان شده است. مسئولان همچنین تأکید کرده‌اند این اقدام می‌تواند به تثبیت بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در اقلیم کوردستان کمک کند.