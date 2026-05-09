۷ شرط فدراسیون فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶
رئیس فدراسیون فوتبال ایران خواستار تأمین امنیت کامل برای تیم شرکت کنند در جام جهانی ٢٠٢٦ شد
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، صدور ویزا بدون بازجویی برای بازیکنان و کادر فنی و تأمین امنیت کامل را از پیششرطهای اصلی حضور تیم ملی در مسابقات آمریکا، کانادا و مکزیک اعلام کرد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتوگو با شبکهی ورزش این کشور، هفت شرط اساسی را برای شرکت تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است ماه آینده در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود، تشریح کرد.
جزئیات شروط هفتگانهی ایران
رئیس فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرد که تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی، بهویژه افرادی که دوران خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران سپری کردهاند (مانند مهدی طارمی و احسان حاجصفی)، باید بدون هیچگونه مانعی ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کنند. وی همچنین افزود که پس از صدور ویزا، هیچیک از اعضای تیم نباید در هنگام سفر توسط پلیس مهاجرت آمریکا مورد بازجویی قرار گیرند.
تعیین مکانیسم شفاف برای صدور ویزای خبرنگاران و هواداران ایرانی، تأمین بالاترین سطح پروتکلهای امنیتی در فرودگاهها، هتلها و ورزشگاهها توسط پلیس آمریکا، و ممنوعیت ورود هرگونه پرچمی غیر از پرچم رسمی «جمهوری اسلامی ایران» به ورزشگاه، از دیگر شروط مطرحشده هستند. مهدی تاج همچنین بر لزوم پخش صحیح و بدون وقفهی سرود ملی و محدود شدن پرسشهای خبرنگاران در کنفرانسهای خبری به مباحث فنی و ورزشی تأکید کرد.
تیم ملی فوتبال ایران یکی از ۴۸ تیمی است که موفق شد بهطور مستقیم جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند. پیش از این گمانهزنیهایی دربارهی احتمال کنارهگیری ایران از این رقابتها به دلیل تنشهای سیاسی میان تهران و واشینگتن مطرح شده بود که اکنون با اعلام این شروط، وارد فاز جدیدی شده است.